10 firm wybrało w 2020 roku Gdański Business Center

Na kontynuowanie swojej działalności w Gdański Business Center zdecydowały się firmy, takie jak: KPMG, Provident, Webinterpret, Groupe SEB oraz firmy z sektora państwowego, bankowego, odzieżowego i wykończenia wnętrz. Z kolei za sprawą nowego najmu, swoją działalność w kompleksie zainaugurował showroom marki Tefal.

Bardzo pozytywnie dla Gdański Business Center rozpoczął się również I kwartał 2021 roku – w lutym, decyzję o pozostaniu w kompleksie podjęła firma Techland, jak również powitano nowego najemcę – markę Exon. Tym samym, Gdański Business Center jest obecnie niemal w pełni wynajęty.

- Gdański Business Center to kompleks, który dzięki doskonałej lokalizacji i najwyższej jakości oferowanej przestrzeni, od lat cieszy się uznaniem wielu firm. Potwierdza to chociażby fakt, że wielu najemców związanych jest z naszym biurowcem od samego początku jego funkcjonowania. Nie ma więc wątpliwości, że Gdański Business Center to doskonałe miejsce do rozwoju każdego biznesu. Pandemia koronawirusa tego nie zmieniła. Co więcej, skłoniła nas do znalezienia takich rozwiązań, które pozwoliły nam pozyskać nie tylko nowych klientów, ale i zacieśnić współpracę z dotychczasowymi najemcami. Osiągnięcie tak znaczącego sukcesu jakim jest wynajęcie niemal 24 tys. m kw. w obecnych, trudnych czasach, to dla nas ogromny powód do dumy i motywacja do kolejnych działań. Dziękuję wszystkim firmom, które nam zaufały – tym, które są z nami od dawna, jak i nowym najemcom. Wierzę, że kolejne lata naszej współpracy będą owocne - powiedziała Julia Racewicz, Senior Asset Manager, Savills Investment Management.

Gdański Business Center powstał w latach 2014 (faza I) oraz 2016 (faza II). Poza przestrzeniami biurowymi oraz showroomem Tefal, na terenie kompleksu ulokowane są także restauracje, kawiarnia, salon kosmetyczny, przedszkole, centrum medyczne, klub fitness Zdrofit oraz ogólnodostępny dziedziniec z elementami zieleni i małej architektury. Do dyspozycji najemców inwestycji są również tarasy zlokalizowane na wyższych piętrach budynków. W Gdański Business Center znajduje się także 1379 miejsc parkingowych podziemnych i 76 naziemnych oraz infrastruktura dla rowerzystów z 416 stojakami rowerowymi, szatniami i prysznicami.

Kompleks położony jest tuż przy stacji pierwszej linii metra Dworzec Gdański oraz przy dworcu kolejowym Warszawa Dworzec Gdański. W pobliżu inwestycji znajduje się również wiele przystanków autobusowych, tramwajowych oraz punkty wypożyczania rowerów miejskich, co gwarantuje doskonałą komunikację z innymi dzielnicami Warszawy. Bliskość Mostu Gdańskiego dodatkowo ułatwia komunikacyjną dostępność prawobrzeżnej Warszawy. W sąsiedztwie kompleksu znajdują się liczne udogodnienia, m.in. galeria handlowa Westfield Arkadia.

Inwestycja mogąca pochwalić się certyfikatem środowiskowym BREEAM na poziomie Excellent, została zakupiona przez Savills IM w imieniu jednego z globalnych funduszy emerytalnych.