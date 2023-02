Dostarczone na katowicki rynek biurowy w 2022 roku dziesięć inwestycji, powiększyły lokalne zasoby o rekordowe 127 tys.mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Również po stronie najemców widoczny był wzrost aktywności o 20 proc. w porównaniu do 2021 roku.

Największymi oddanymi do użytku realizacjami w 2022 roku były: KTW II oraz dwa budynki kompleksu Global Office Park.

Czynsze wywoławcze w Katowicach na koniec 2022 roku wahały się od 8,00 EUR do 15,00 EUR za mkw.

Katowice zakończyły rok 2022 na czwartym miejscu wśród rynków regionalnych, osiągając prawie 726 500 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. W minionym roku oddano 10 projektów (w tym ukończono zmianę funkcji części powierzchni handlowej na funkcję biurową w obiekcie Supersam), co oznaczało powiększenie zasobów o rekordowe blisko 127 300 mkw. Z punktu widzenia dotychczasowych wyników, zanotowany w 2022 roku rezultat był historycznie najwyższym i jednocześnie stanowił 31 proc. wolumenu nowej podaży w głównych miastach regionalnych – komentuje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Największymi oddanymi do użytku realizacjami w 2022 roku były: KTW II (39 900 mkw., TDJ Estate) oraz dwa budynki kompleksu Global Office Park (55 200 mkw., Cavatina Holding).

Na koniec 2022 roku na etapie budowie znajdowało się 96 600 mkw. powierzchni biurowej, z czego 79 proc. planowo ma zostać ukończone w 2023 roku. W porównaniu do okresu 2019-2021, kiedy w budowie średniorocznie było pomiędzy 160 000 a 200 0000 mkw., realizowana obecnie powierzchnia jest na poziomie znacznie niższym. Obecnie projektami w budowie są: budynek Craft (26 700 mkw., Ghelamco) oraz kompleks Eco City Katowice (18 000 mkw., Górnośląski Park Przemysłowy).

Aktywność najemców utrzymywała się na stabilnym poziomie. Wolumen transakcji najmu na katowickim rynku biurowym w całym 2022 roku wyniósł 62 700 mkw. i stanowił 10 proc. powierzchni wynajętej w tym okresie w miastach regionalnych. Porównując tegoroczny wynik ze średnim rocznym popytem na powierzchnię biurową z ostatnich 5 lat, który wynosił 60 900 mkw., można przyjąć, że utrzymał się na podobnym poziomie. W odniesieniu do 2021 roku był z kolei wyższy o 20 proc. – dodaje Iwona Kalaga, Starszy Negocjator w Knight Frank.

Większość zwartych transakcji najmu dotyczyła nowych umów, które stanowiły 74 proc. (46 200 mkw.) całkowitego wolumenu. Renegocjacje wyniosły 16 proc. popytu, natomiast ekspansje wyniosły 10 proc.

Dostarczona w 2022 roku w Katowicach rekordowa ilość nowej powierzchni biurowej wpłynęła na wzrost współczynnika pustostanów do poziomu 17,1 proc. o 6,6 pp. w porównaniu do 2021 roku (wzrost o 0,2 pp. kw./kw.).

Czynsze wywoławcze w Katowicach na koniec 2022 roku wahały się od 8,00 EUR do 15,00 EUR za mkw. miesięcznie ulegając delikatnemu wzrostowi w porównaniu z końcem 2021 roku. Utrzymująca się bardzo wysoka dostępność powierzchni biurowej może zachęcać najemców do podejmowania renegocjacji stawek czynszu i pakietów zachęt. Z drugiej strony, wysokie koszty budowy, a także wzrost kosztów obsługi kredytów budowlanych może skutecznie zahamować możliwości negocjacyjne inwestorów, zwłaszcza w nowych budynkach. Wciąż zauważalny jest wzrost stawek opłat eksploatacyjnych z uwagi na postępujący wzrost cen usług oraz mediów, które na koniec grudnia 2022 roku kształtowały się w przedziale od 15,00 do 23,00 PLN/ mkw./miesiąc.

