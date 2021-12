10 pytań o przyszłość regionu. Property Forum Śląsk już 27 i 28 stycznia!

Zapraszamy na konferencję Property Forum Śląsk, która odbędzie się podczas 4 Design Days w dniach 27-28 stycznia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach!

Będą z nami m.in.:

Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Marcin Nowak, Managing Director, Ammega Business Services

Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju, Politechnika Śląska

Sabina Bartyzel, SVP Operations Accor Eastern Europe, Accor

Marcin Stolarz, prezes zarządu, PTWP Event Center

Ireneusz Węgłowski, prezes, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący rady, Polska Organizacja Turystyczna, przewodniczący rady nadzorczej, Orbis Group

Paweł Essel, Head of Real Estate, Action Polska

Mirosław Huczek, prezes zarządu, TEDi Sieć Handlowa

Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost

O tym będziemy rozmawiać:

1. Infrastruktura

Jest dobrze, ale może być lepiej. Jakich inwestycji potrzebują śląskie miasta, aby przyciągać największych światowych graczy? Jak wzmacniać przewagi konkurencyjne regionu?

2. Biura

Tempo wzrostu rynku biurowego w Katowicach jest imponujące, jednak pandemia koronawirusa była punktem zwrotnym dla całej branży. Spadła aktywność deweloperów, popyt najemców wyhamował. Kiedy wróci deweloperskie eldorado? Czy popyt nadąży za podażą?

3. Wsparcie samorządów dla biznesu

Dlaczego Śląsk – co o regionie wiedzą światowi inwestorzy?

4. Edukacja i rynek pracy

Informatyka, telekomunikacja, biotechnologia, energetyka, nanotechnologia – gdzie zaczyna się innowacyjność? Czy śląskie uczelnie odpowiadają na potrzeby rynku pracy? Poziom bezrobocia, wynagrodzenia, perspektywy.

5. Jakość życia

