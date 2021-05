100 tys. mkw. biur w budowie, dwa razy tyle w planach. Echo Investment na wysokich obrotach

Pierwszy kwartał 2021 r. był dla Echo Investment udany. Grupa cieszy się stabilną sytuacją finansową i utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego kwartału było to ponad 668 mln zł.

O stabilnym rozwoju świadczy także blisko 15-procentowy wzrost wartości aktywów w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. Obecnie ich wartość to 5,8 mld zł.

Grupa wypracowała w tym czasie 24,5 mln zł zysku netto.

Obecnie Echo Investment ma w budowie biurowce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok. 100 tys. mkw., a kolejne 206 tys. mkw. jest w fazie planowania. W pierwszym kwartale rozpoczęło budowę kompleksu biurowego Brain Park w Krakowie. W marcu 2021 r. firma sprzedała budynek Biura przy Willi w kompleksie Browarów Warszawskich.

– Prowadzimy zaawansowane rozmowy o sprzedaży kolejnych budynków, które już wkrótce powinny zaowocować podpisanymi umowami sprzedaży. Z doskonałą lokalizacją, dobrą architekturą i indywidualnym podejściem do klientów, nasze biurowce są stabilną, długoterminową inwestycją dla funduszy i instytucji finansowych. W pierwszym kwartale zaobserwowaliśmy także wzrost zainteresowania wśród najemców, co zaowocowało umowami podpisanymi na 40 tys. mkw. Jesteśmy również w trakcie wielu negocjacji, co świadczy o tym, że ludzie wracają do biur – komentuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych w Echo Investment.

Handel i usługi w projektach Echo

W segmencie nieruchomości handlowych w pierwszym kwartale 2021 r. Echo może się pochwalić m.in. dwoma znaczącymi umowami najmu. Firma wynajęła sieci Kaufland 8,5 tys. mkw. powierzchni handlowej w centrum handlowym Pasaż Opieńskiego w Poznaniu, natomiast w łódzkiej Fuzji podpisała umowę z siecią Netto. Natomiast w Browarach Warszawskich, po trudnym czasie lockdownu, otwarte zostały pierwsze restauracje, kawiarnie i punkty usługowe, co codziennie przyciąga rzesze warszawiaków.