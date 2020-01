2019 rekordowy dla inwestycji w polskie nieruchomości komercyjne

Połowa wartości wszystkich transakcji przypadła na biura, które z roku na rok stają się coraz bardziej pożądane przez inwestorów. W 2017 roku wartość sprzedanych budynków biurowych wyniosła 1,4 mld euro, w 2018 było to 2,8 mld euro, a w minionym roku już 3,9 mld euro. Spora zasługa w całkowitym wolumenie biurowym to wciąż rosnące zainteresowanie regionalnymi rynkami Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta oraz pozostałych ośrodków, na które w 2019 roku przypadło 37 proc. całkowitego wolumenu biurowego, czyli 1,4 mld euro.

Starsze nieruchomości zyskują na znaczeniu

Inwestorzy doceniają Polskę ze względu na bardzo dobre perspektywy rozwoju. Duży popyt na powierzchnie biurowe powoduje, że mimo iż obecnie w budowie znajduje się 1,6 mln mkw. nowej powierzchni biurowej, której ukończenie planowane jest na lata 2020-2021, to nie dość że nie wpłynie to negatywnie na poziom pustostanów, to jeszcze dostarczy na rynek nowe produkty inwestycyjne. Ciekawym zjawiskiem, które można zaobserwować na warszawskim rynku biurowym jest systematyczny wzrost zainteresowania obiektami wybudowanymi przed 2000 rokiem. W roku 2017 udział w łącznym wolumenie starszych budynków wynosił zaledwie 6 proc., a w 2019 było to aż 30 proc., czyli 1,4 mld euro. Między innymi w wyniku ogólnego wzrostu cen nieruchomości, kupujący coraz chętniej przyglądają się właśnie takim obiektom typu value-add, licząc na atrakcyjne przychody. Przy czym te starsze nieruchomości to w większości budynki które przeszły remonty i oferują wysoki standard najmu jak również posiadają bardzo dobrą lokalizację jak np. Warsaw Financial Center czy Warsaw Trade Tower.

Boom magazynowy kosztem sektora handlowego

Na przestrzeni ostatnich lat zmniejszył się natomiast udział obiektów handlowych w łącznym wolumenie transakcyjnym. Jeszcze w 2017 roku handel odpowiadał za 44 proc. wszystkich transakcji, obecnie jest to 25 proc. Wpisuje się to w ogólnoświatowy trend odwracania się od obiektów handlowych spowodowany zmianami zachowań i nawyków zakupowych społeczeństwa, które coraz chętniej korzysta z opcji e-commerce lub na miejsce zakupów wybiera obiekty zlokalizowane najbliżej miejsca zamieszkania (convenience retail). Największym beneficjentem zmian trendów zakupowych są obiekty magazynowe, które przy bardzo dużym popycie ze strony najemców z branży e-commerce i prężnie rozwijającej się gospodarce, powstają niczym grzyby po deszczu. Obecnie w budowie znajduje się ok. 1,8 mln mkw. powierzchni magazynowej, co stanowi ok. 10 proc. łącznej podaży. Hossa na rynku magazynowym ma również odzwierciedlenie w popycie ze strony inwestorów, zwłaszcza z Dalekiego Wschodu, których udział w wolumenie inwestycyjnym systematycznie rośnie. W minionym roku dokonano transakcji magazynowych na kwotę 1,5 mld euro a azjatyccy inwestorzy odpowiadali za 38 proc. tej kwoty.

