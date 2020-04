2019 rok rekordowy dla Capital Park. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy

Jan Motz, prezes zarządu, dyrektor generalny, Capital Park









Autor: propertynews.pl

Dodano: 17 kwi 2020 11:32

Skonsolidowany zysk netto Grupy Capital Park za 2019 rok wyniósł 263 mln zł. To efekt m.in. sprzedaży kompleksu Eurocentrum Office Complex w Warszawie oraz postępów w realizacji i wynajmie Fabryki Norblina w Warszawie. Zarząd zarekomendował pierwszą w historii spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2,10 PLN na akcję, tj. 227,5 mln zł, co stanowi 83,3 proc. zysku Capital Park SA za 2019 rok. Będzie to pierwsza dywidenda od debiutu na GPW.