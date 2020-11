2020 rokiem nowych biurowców w Łodzi. Czy znajdą najemców?

Do połowy listopada 2020 r. w Łodzi wynajęto około 60 tys. mkw. To o ponad 6 tys. mkw. więcej niż w całym 2019 r. i ponad 3 tys. mkw. więcej niż w 2018 r. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ostatnie miesiące roku zwykle charakteryzują się największymi ruchami na rynku najmu, rok 2020 może okazać się rekordowy pod kątem aktywności najemców w historii łódzkiego rynku biurowego.

– Pozytywny obraz popytu kształtują przede wszystkim dwa pierwsze kwartały roku. O ile w I kw. podpisano w Łodzi umowy na prawie 36 tys. mkw., a w II kw. na ponad 15 tys. mkw., o tyle w III kw. najemcy wynajęli zaledwie 8,6 tys. mkw. Nie wiadomo, jak wypadnie IV kw. Do rekordu pod względem popytu brakuje nam 6 tys. mkw. Przypomnę, że do tej pory największy popyt odnotowano w Łodzi w 2016 r. - ok. 67 tys. mkw. Relatywnie słabo kształtują się jednak wyniki dotyczące absorpcji powierzchni biurowej. Stanowi ona wskaźnik faktycznego objęcia w najem biur przez najemców w danym okresie. W tym przypadku porównanie z ubiegłym rokiem nie wypada dobrze – w 2019 r. absorbcja w Łodzi wyniosła 41 tys. mkw., podczas gdy w trzech kwartałach 2020 r. jest to zaledwie 11 tys. mkw. Zauważamy więc znaczną rozbieżność między wynajmem biur w sensie podpisanych umów, a ich faktycznym obejmowaniem w użytkowanie – mówi Marcin Włodarczyk, dyrektor regionalny Colliers International w Łodzi.

Wysoki poziom podaży

W 2020 r. podaż nowych powierzchni biurowych jest relatywnie wysoka. Do połowy listopada oddano w Łodzi ponad 51 tys. mkw. nowych biur. Do największych zakończonych inwestycji należą m.in. II faza Bramy Miasta, zrealizowana przez firmę Skanska (14 tys. mkw.) oraz HiPiotrkowska, której zakończenie inwestor - Master Management Group - ogłosił w październiku (21 tys. mkw.). W 2020 r. do użytkowania oddano również obiekty Cross Point C (5,3 tys. mkw., Mermaid), Łódź.Work (5,2 tys. mkw., Okam) oraz Zielony by Synergia (4,4 tys. mkw., Synergia). Część z powierzchni została już wynajęta. Wysoka podaż przyczyniła się jednak do wzrostu wskaźnika pustostanów - do wynajęcia jest aż 81 tys. mkw., co stanowi 14,3% całej podaży powierzchni biurowej na lokalnym rynku biurowym. Tak wysoki wskaźnik pustostanów odnotowano w Łodzi ostatni raz w 2013 r.