2021 rokiem sukcesów sprzedażowych w Tower Investments

Jedna z najważniejszych umów zawartych w 2021 roku to kontrakt zawarty przez spółkę zależną – Tower Project na warszawskiej Białołęce.

Wartość transakcji wyniosła blisko 15 mln zł.

- Za nami pracowity rok. Cieszę się, że ciężka praca się opłaciła, co widać po szacunkowych wynikach Grupy kapitałowej Tower Investments. Szacujemy, że od stycznia do grudnia 2021 wypracowaliśmy 50 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży. W analogicznym okresie 2020 było to niespełna 19,4 mln zł. EBITDA w raportowanym okresie przekroczyła 4 mln zł. – mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Tower Investments.

W maju nastąpiło podpisanie znaczącej umowy ze Spravia (dawniej Budimex Nieruchomości) na realizację projektu mieszkaniowego przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Kolejny etap transakcji sfinalizowany był w połowie listopada, kiedy to spółka zależna Prystora 1 zawarła z firmą Spravia umowę przeniesienia własności do części nieruchomości (o pow. 5759 m2). Wartość przedmiotowej działki opiewała na 21 mln zł, zaś cena sprzedaży części projektu wyniosła 8,8 mln zł.

Pracowita jesień w Tower Investments

We wrześniu Gatid Investments oraz Tower Project, podpisały przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 14 mln zł. Jedna z nich dotyczyła działki, na której docelowo powstanie obiekt handlowo-usługowy. Stroną umowy jest jeden z czołowych operatorów spożywczych. Przedmiotem drugiej umowy była działka położona w Warszawie w dzielnicy Białołęka. Stroną kupującą był jeden z deweloperów mieszkaniowych.

W połowie listopada spółka Tower Mehoffera zawarła przedwstępną umowę sprzedaży lokalu usługowo-handlowego położonego w Warszawie w dzielnicy Białołęka. Wartośc kontraktu wyniesie ok 11 mln zł i zostanie zrealizowany w 2022 roku.. Pod koniec ub. roku spółki - Tower Mehoffera Sp. z o.o. i Tower Investments Sp. z o.o. - zawarły przedwstępną umowę sprzedaży działek położonych w Warszawie o łącznej powierzchni 0,65ha. Maksymalna cena sprzedaży wynosi 20 mln zł.