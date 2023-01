Rewolucja na rynku biur sprzyja najlepszym. Tak w skrócie można podsumować miniony rok w Olivia Centre.

Ponadprzeciętne wyniki komercjalizacji, poszerzenie spektrum branż, jakie rezydują w Olivii oraz doskonała frekwencja w trakcie wydarzeń w przestrzeniach eventowych Olivii Star.

Średnioroczny wynik najmu z ostatnich 11 lat został dwukrotnie przekroczony.

30 tyś. mkw. wynajętej powierzchni w 2022 roku to wynik, który przerasta oczekiwania w tak trudnej sytuacji rynkowej, jaka dotykała całą gospodarkę w minionym roku.

Do tego Olivii udało się osiągnąć rekord w liczbie umów podpisanych z nowymi rezydentami, których łącznie było 18.

- Tak dobre wyniki komercjalizacji należy uzupełnić o przedłużane umowy najmu przez dotychczasowych rezydentów, co potwierdza wysoki satysfakcji z oferty dostępnej dla całej społeczności Olivii oraz poziom usług oferowanych najemcom. Rewolucja na rynku biur, związana z pracą zdalną i hybrydową sprzyja Olivii – podkreśla Maciej Kotarski, dyrektor działu komercjalizacji w Olivia Centre. Firmy potrzebują mniej biur, ale za to chcą mieć je w najlepszych i najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach, żeby pracownicy chcieli tam przyjść. W efekcie jeszcze nigdy nie mieliśmy tak wiele wejść nowych rezydentów, jak w roku 2022 – to nasz rekord. Dodatkowo, firmy ograniczające swoją powierzchnię najmu zdają doskonale położone i świetnie wykończone biura, co dla wielu innych przedsiębiorstw jest wyjątkową okazją do wynajęcia prestiżowej powierzchni z wyjątkowymi usługami towarzyszącymi, jakie oferuje Olivia. To pozwala z dużym optymizmem podchodzić do prognoz na 2023 rok w zakresie wolumenu wynajętej powierzchni i poziomu wynajmu we wszystkich budynkach, mimo postępującego trendu zmniejszania biur.

Wśród nowych najemców znalazły się największe i najbardziej innowacyjne firmy na świecie, jak i start-upy, które na przestrzeni lat rozwijają się do pozycji liderów w swoich segmentach. W 2022 roku swoje biura w Olivii otworzyły takie firmy jak Capgemini, Nike, Graphcore, Softserve, Acaisoft, Sentillia B.V, Just Join IT, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Skills, Squad Poland i Itechart. Taki wynik to również znaczący bodziec rozwoju dla całego regionu. Z każdą z tych inwestycji łączy się uruchomienie procesów rekrutacyjnych, które w swoim szczytowym okresie w minionym roku przekroczyły nawet 2 000 stanowisk.

Podobnie wysokimi wynikami może pochwalić się coworking O4, działający w czterech budynkach Olivii. Jego powierzchnie w 2022 roku zostały wynajęte na nawet większą powierzchnię niż była dostępna. W związku z olbrzymim zainteresowaniem najmem operator coworkingu zdecydował się wynająć klientom także zajmowane przez siebie biura, tymczasowo przenosząc swoją pracę do innych powierzchni w Olivii. - Obecność coworkingu w środowisku biznesowym to duża wartość dla całej Olivii. Naszymi najemcami są często innowacyjne firmy, wprowadzające niesamowicie świeżą energię do społeczności O4, ale również realizujące kreatywne i szalenie ciekawe projekty. Są to zarówno mniejsze przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje, które szukają powierzchni do realizacji krótko- bądź długookresowych projektów – mówi Marta Moksa, dyrektor O4 coworking. Sytuacja w naszych biurach powoduje, że rośniemy również i my, w efekcie czego przymierzamy się do objęcia kolejnych biur, które będziemy mogli zaoferować w formie coworkingu w 2023 roku.

Do Olivii przyciąga nie tylko klasa biur i poziom świadczonej usługi, ale także oferty dodatkowe, które od lat są rozwijane w tym największym w Polsce centrum biznesowym. Wśród ofert cieszących się najwyższym uznaniem jest egzotyczny ogród Olivia Garden, który w 2022 roku zdobył prestiżową nagrodę European Property Awards, nazywaną architektonicznym Oscarem. Równie dużą frekwencją cieszą się najwyższe piętra Olivii Star, gdzie dostępny jest taras widokowy na wysokości 130 metrów nad ziemią oraz restauracje, prowadzone przez Paco Pereza, zdobywcę 5***** prestiżowego przewodnika kulinarnego Michelin na 33 piętrze tego budynku. Ten rok również centrum eventowo – konferencyjne na 34 piętrze Olivii może uznać za udany. W jego przestrzeniach odbyły się koncerty jazzowe, rockowe i sztuki teatralne, a na scenie znajdującej się 150 metrów nad ziemią wystąpiły takie gwiazdy jak Krystyna Janda, Andrzej Grabowski, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, Wojciech Mazolewski, Leszek Możdżer i Grzegorz Markowski. Zaś w noworoczny wieczór swoim koncertem zamknął rok 2022 były wokalista zespołu Genesis Ray Wilson.

