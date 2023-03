260 centrów nowoczesnych usług biznesowych to dla Krakowa za mało. Powstają nowe, bowiem międzynarodowe firmy widzą tam szansę na rozwój swoich usług i produktów. Wśród najnowszych jest inwestycja firmy Concentrix.

Concentrix wybrała Kraków na siedzibę swego pierwszego europejskiego biura.

Oprócz Concentrix także: Huntsman, Grass Valley, L&T Technology Services, Kaseya, Verkada, Nortel czy Volvo Hub Tech stawiają na rozwój w Krakowie.

Zdaniem specjalistów, rozwój Krakowa jako najlepszej europejskiej lokalizacji dla biznesu nadal się utrzyma.

Concentrix to amerykańska firma świadcząca globalne usługi biznesowe z wykorzystaniem technologii, specjalizującą się w obsłudze klienta i poprawie wydajności biznesowej. Od 2006 roku jest spółką zależną od SYNNEX Corporation (NYSE: SNX). Firma ta upodobało sobie Kraków. Wybrała to miasto na siedzibę swego pierwszego europejskiego biura. Firma widzi potencjał, jaki daje Kraków w kontekście dostępu do doskonałej kadry utalentowanych programistów, jak i infrastruktury IT na świetnym poziomie.

Concentrix to nie jedyna firma stawiająca na to miasto. Krakowski oddział portalu Wyborcza.pl poinformował, że do stolicy Małopolski wciąż wprowadzają się kolejne firmy, a te istniejące sukcesywnie zwiększają zatrudnienie. Oprócz Concentrix są to także: Huntsman, Grass Valley, L&T Technology Services, Kaseya, Verkada, Nortel czy Volvo Hub Tech. A to tylko niektóre z korporacji, które w ostatnich miesiącach zapowiedziały lub już otworzyły swoje nowe centra w Krakowie.

Jesienią 2022 r. otwarcie swojego centrum w Krakowie ogłosiła firma Huntsman (globalny producent i dystrybutor specjalistycznych chemikaliów), stawiająca na czynnik ludzki.

Specjalistów na terenie Małopolski poszukuje też LTIMindtree, część pochodzącego z Indii inżynieryjno-technologicznego koncernu Larsen & Toubro. Firma w Krakowie otworzyła swoje drugie centrum usług. Firma przewiduje rekrutację w najbliższych latach, na ok. 300 stanowisk, jednak nowe biuro w krakowskim Ocean Office Parku pomieścić może aż 500 osób.

Ostatnio zatrudnienie w Krakowie zwiększyła też amerykańska firma DataArt, zajmująca się doradztwem technologicznym.

Swój rozwój obserwuje również krakowskie centrum firmy Philip Morris International, która w Krakowie zlokalizowała największe centrum produkcyjne PMI w Europie.

Zdaniem specjalistów, rozwój Krakowa jako najlepszej europejskiej lokalizacji dla biznesu nadal się utrzyma. W obliczu wojny w Ukrainie stolica Małopolski i cała Polska jeszcze bardziej przyciągają bowiem inwestorów.

Wyborcza.pl przypomniała, że Kraków po raz kolejny znalazł się w rankingu Tholons Global Innovation Index 2021, w zestawieniu TOP 100 Super Cities, zajmując 20. lokatę. Tym samym po raz kolejny wyprzedził wszystkie polskie miasta, ale i takie aglomeracje jak Los Angeles, Praga czy Dubaj.

