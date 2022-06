3M Global Service Center ma nowe biuro we Wrocławiu

3M otworzyło we Wrocławiu jedno z najnowocześniejszych biur w Polsce.

Wrocławskie Centrum Usług Wspólnych 3M to oddział amerykańskiej korporacji, w którym pracę znalazło ponad 1500 osób.

W uroczystym otwarciu udział wzięli pracownicy firmy oraz goście honorowi – m.in. Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia, Dominika Fox-Matulewicz z Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce oraz Maciej Borkowski ze Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Nowo otwarte biuro to nie tylko zmiana dotychczasowej lokalizacji firmy, ale również otwarte rekrutacje i nowe miejsca pracy.

Dolny Śląsk to region, w którym zagraniczne firmy od lat lokalizują swoje centra usług biznesowych. ABSL szacuje, że w 2022 roku tylko we Wrocławiu działa aż 208 firm z branży SSC (z ang. Shared Service Center) – wśród nich znajduje się 28 przedsiębiorstw, w których pracuje więcej niż 500 zatrudnionych.

W wydarzeniu z okazji otwarcia nowej siedziby firmy, udział wzięło blisko 200 osób. Wśród nich znaleźli się pracownicy 3M, a także goście specjalni – m.in. Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia; Maciej Borkowski z firmy ABSL; Dominika Fox-Matulewicz z Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i Katarzyna Ignaszak z firmy PWC.

Otwarcie nowego biura 3M GSC Poland we Wrocławiu

Nowe możliwości kariery w amerykańskiej firmie

Zmiana biura to nie tylko nowa, wrocławska lokalizacja amerykańskiej firmy, ale również nowe możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej. 3M GSC Poland prowadzi obecnie wiele procesów rekrutacyjnych, m.in. do działu odpowiedzialnego za obsługę procesów biznesowych dla klientów (zespół Customer Operations), do działu obsługi procesów HR (zespół Hire to Retire) oraz do działu IT.

Kluczowa dla potencjalnych kandydatów okaże się przede wszystkim znajomość języków obcych: hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, czeskiego, słowackiego oraz tureckiego, a także komunikatywność oraz umiejętność zarządzania zespołem. Szczegółowe informacje dot. rekrutacji dostępne są na stronie internetowej firmy w zakładce „Kariera”: https://3mgsc.pl/careers/.

Inwestycja w rozwój lokalnego oddziału 3M

Przeprowadzka stała się pionierskim przykładem zarządzania zmianą i rentownością przestrzeni biurowej w dobie pandemii. Firma przyznaje, że początkowo decyzja o zmianie biura na większe nie była oczywista. Jednak po przeprowadzeniu wielu symulacji biznesowych oraz po przeanalizowaniu planów rozwoju firmy w najbliższych latach, postanowiono rozpocząć prace nad konsolidacją dwóch, działających wówczas powierzchni biurowych, a w konsekwencji – nad przeprowadzką do zupełnie nowej przestrzeni.

Vangelis Savvas podczas otwarcia nowego biura 3M

Nowa, innowacyjna przestrzeń dla naszych pracowników to inwestycja w dalszy rozwój lokalnego oddziału 3M jako jednego z kluczowych graczy na wrocławskim rynku pracy. Liczymy na dalsze, dynamiczne pozyskiwanie do pracy nowych talentów, a tym samym na poszerzanie portfolio kompetencji naszych zespołów – mówi Vangelis Savvas, dyrektor 3M Global Service Center Poland.

Judith Garcia Galiana podczas otwarcia nowego biura 3M we Wrocławiu

– Zlokalizowanie wszystkich operacji biznesowych w jednym budynku okazało się najbardziej efektywnym rozwiązaniem w obliczu wprowadzenia nowego, hybrydowego modelu pracy. Liczę, że nowa przestrzeń będzie dla naszych pracowników nowym źródłem motywacji, energii i inspiracji, a dla przyszłych kandydatów – dodatkową zachętą do dołączenia do społeczności 3M – dodaje Vangelis Savvas.

Jedno z najnowocześniejszych biur w Polsce

Spora część nowego biura przeznaczona została do wirtualnych spotkań i wideokonferencji. Pojawiły się tam również tzw. „budki telefoniczne”, które umożliwią komfortowe prowadzenie krótkich rozmów. Dostępna jest też duża powierzchnia co-workingowa – nie tylko tzw. open space’y i sale spotkań, ale również audytoria i sale szkoleniowe.

W nowym biurze 3M Global Service Center Poland nie zabrakło też zielonych, relaksujących stref wyciszenia. Pojawiły się również pokoje do gier oraz pomieszczenia z fotelami do masażu.

Niestandardową przestrzenią w biurze 3M jest salon pokazowy, zaprojektowany w myśl awangardowej koncepcji statku kosmicznego, w którym będzie można obejrzeć rozmaite produkty stworzone przez amerykańską firmę.

Nowe biuro 3M GSC Poland we Wrocławiu

Ekologiczny budynek w centrum Wrocławia

MidPoint71, w którym mieści się nowa siedziba 3M GSC Poland, to budynek zaprojektowany w zgodzie z wytycznymi certyfikacji BREEAM, dzięki czemu wprowadzono w nim wiele ekologicznych rozwiązań, wspierających m.in. oszczędność wody i energii, gospodarkę odpadami oraz minimalizację oddziaływania budynku na środowisko.

Niejednokrotnie podkreślaliśmy, że atutem tego projektu jest jego lokalizacja. Pracownicy, którzy rozpoczynają tu pracę, na wyciągnięcie ręki mają centrum miasta z szeregiem usług i udogodnień oraz świetną komunikacją miejską. Ale MidPoint71 to nie tylko świetny punkt na mapie Wrocławia. Ten projekt to przede wszystkim wygodne i bezpieczne środowisko pracy. Biurowiec powstawał w oparciu o nasz nowy bezpieczny standard Echo Pure Office – wyjaśnia Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalna w Dziale Komercji Echo Investment.

– Nowoczesna powierzchnia biurowa, elegancka architektura, przestronne tarasy wzbogacone zostały o rozwiązania technologiczne monitorujące jakość i kontrolujące czystość powietrza w całym biurowcu. Dzięki temu pracownicy 3M GSC Poland mogą czuć się tu przede wszystkim komfortowo oraz czerpać wiele satysfakcji z pracy w nowym biurze – dodaje Katarzyna Kubicka.

Wokół kompleksu zlokalizowano m.in. 106 miejsc dla rowerów. W specjalnie przygotowanej do tego celu strefie rowerzyści mogą skorzystać z pryszniców i szatni. Obok budynku powstał także parking przystosowany do obsługi samochodów z napędem elektrycznym.