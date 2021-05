3M otworzy centrum usług dla biznesu w MidPoint7

MidPoint71, biurowiec realizowany przez Echo Investment we Wrocławiu, zostanie nową siedzibą Centrum Usług dla Biznesu firmy 3M. Najemca wprowadzi się do nowego biura w pierwszym kwartale 2022 roku.

Centrum Usług dla Biznesu firmy 3M w biurowcu MidPoint71 zajmie 12,3 tys. mkw. powierzchni.

Echo Investment we Wrocławiu jest obecne od 2007 roku, natomiast pierwszy projekt biurowy dewelopera wpisał się we wrocławski krajobraz 10 lat temu.

Midpoint71 to już siódma inwestycja biurowa Echo Investment realizowana w tym mieście. Budynek powstaje w centralnej lokalizacji Wrocławia, przy ul. Powstańców Śląskich 9 i dostarczy na rynek 36 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni.

– MidPoint71 to przede wszystkim fantastyczna lokalizacja, która daje wiele możliwości: dostępność do transportu publicznego, galerii handlowych czy szeregu innych usług zlokalizowanych w centrum miasta. To jest magnesem dla najemców, a także ich pracowników - mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalny w dziale biur Echo Investment. - Firma 3M GSC Poland doceniła je wszystkie, wybierając nasz projekt na swoją główną siedzibę we Wrocławiu – dodaje.

3M GSC Poland to centrum usług wspólnych realizujące specjalistyczne usługi biznesowe dla ponad 50 krajów z regionu EMEA. Wrocławski oddział jest jednym z trzech istniejących na świecie centrów usług wspólnych 3M i stanowi kluczowy element globalnej strategii amerykańskiej firmy.

- (,...) Szczególnie w dobie pandemii skupiliśmy się na poznaniu zmieniających się preferencji i różnych sposobów korzystania z biur. Dlatego wybierając nową lokalizację zależało nam na zapewnieniu zarówno wspólnej przestrzeni dla wszystkich zespołów, jak również na stworzeniu elastycznego modelu pracy hybrydowej odpowiadającego na nowe potrzeby naszych pracowników – mówi Vangelis Savvas, dyrektor 3M GSC Poland.

