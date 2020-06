3T Office Park na półmetku budowy. Zobacz film

- Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. Każdego dnia na budowie pracuje ponad 250 osób. PORR jako generalny wykonawca czuwa nad poprawnością przebiegu prac i procedurami wykonywania robót z uwzględnieniem wymogów dotyczących COVID-19. Budowa biurowca zostanie ukończona w połowie 2021 roku. Cieszę się, że nie tylko sama realizacja przebiega bez zakłóceń, ale także komercjalizacja obiektu odbywa się zgodnie z założeniami - komentuje Sergiusz Gniadecki, inwestor biurowca, prezes zarządu 3T Office Park.

3T Office Park ma dotychczas potwierdzonych czterech najemców: działającą w branży morskiej i energetycznej Wartsila Polska Sp. z o. o., przedszkole Mały Einstein, centrum medyczne Medicover oraz restaurację Meating Point. Zainteresowanie najmem jest bardzo duże. Obecnie zostało wynajęte już ok. 20% powierzchni. Pozostałe 80% jest w postępowaniach ofertowych, z czego 50% to zaawansowane negocjacje, a 30% dotyczy nowych zapytań ofertowych z ostatniego kwartału.

- Spodziewani przed pandemią i aktualnie pojawiający się najemcy należą do tego samego profilu. Głównie są to branże SSC, IT oraz szeroko rozumiana branża morska – firmy projektowe, energetyczne oraz logistyczne. To bardzo ważna gałąź biznesu w Gdyni – wyjaśnia Sergiusz Gniadecki.

Biurowiec powstaje przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni.