4 Design Days: Projektowanie z myślą o bezpieczeństwie i dobrostanie pracowników kluczowe dla biurowców

- Nasze domy i mieszkania stały się wielofunkcyjne, są jednocześnie szkołą, biurem, siłownią, restauracją i miejscem odpoczynku. To w dłuższej perspektywie czasu nie sprzyja naszemu dobrostanowi - uważa Kamil Krępa, dyrektor ds. komercjalizacji w TDJ Estate.

Jak wynika z analiz wykonanych w Niemczech przez instytuty badania opinii publicznej IGES (Institute for Global Environmental Strategies) i Forsa, ponad 52 proc. osób pracujących zdalnie tęskni za wyraźnym oddzieleniem życia prywatnego od zawodowego, ponad 75 proc. respondentom doskwiera brak kontaktu ze współpracownikami. - Dlatego liczymy na „nową normalność” rozumianą jako powrót do pracy stacjonarnej bądź rozpowszechnienie się trendu pracy hybrydowej z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi pracy - mówi Kamil Krępa. - Kluczowe jest, żeby projektować kompleksy biurowe z myślą o bezpieczeństwie i dobrostanie pracowników, które dziś stanowią największą wartość.

Pandemia koronawirusa zweryfikowała kondycję wielu biurowców w Polsce i na świecie. - W .KTW I przeszliśmy ten test pomyślnie, zwłaszcza że o ważne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i tworzenia przyjaznego środowiska pracy, zadbaliśmy już na etapie projektowym. Dzięki temu mogliśmy szybko i skutecznie zareagować na nową sytuację, zapewniając naszym najemcom wsparcie w bezpiecznym powrocie do biur. Pod koniec grudnia ubiegłego roku .KTW I, zdobył certyfikat WELL Health&Safety, który opracowała instytut IWBI (International WELL Building Institute) jako odpowiedź na zagrożenie COVID-19. Koncentruje się na zdrowiu i bezpieczeństwie ludzi przebywających i pracujących w budynkach - mówi Kamil Krępa. - Spełniając rygorystyczne wytyczne jednostki certyfikującej uzyskaliśmy potwierdzenie, iż jest to najbardziej bezpieczny i przyjazny dla pracowników budynek w naszym kraju, oferuje warunki dające przyjemność z użytkowania biura, komfort i możliwość elastycznego dostosowania przestrzeni do potrzeb jednostki, co pozytywnie wpływa na dobrostan jego użytkowników. To, że pracownicy najemców wykonują różne aktywności, m.in. pracę w skupieniu, spotkania i burze mózgów, czynności służące regeneracji, w połączeniu z faktem zgromadzenia w obiekcie przedstawicieli aż pięciu pokoleń, stanowiło duże wyzwanie w poprawnej i funkcjonalnej aranżacji przestrzeni. Niezależny instytut IWBI przyznanym certyfikatem potwierdził, że w .KTW I to się udało.

