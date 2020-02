4 Design Days: Strefa Kultury buduje doskonały model synergii

11 zdjęć

w galerii 11 zdjęćw galerii Sesja „Strefa Kultury – co dalej?”. 4 Design Days 2020









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 10 lut 2020 15:46

Bogactwo różnorodności jest podstawą miastotwórczej oferty, co zaczyna być widoczne w Strefie Kultury w Katowicach, która powoli buduje doskonały model synergii. Instytucje kultury uzupełniają biurowce i - wkrótce - mieszkania. Cieszy mądry biznes, który się zakorzenił. Bo miasta nie zbudują tylko publiczne pieniądze, lecz właśnie biznes. Do takich m.in. wniosków doszli paneliści sesji 4 Design Days 2020 „Strefa Kultury – co dalej?”.