4 tys. mkw. biur dla Marsh McLennan w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie

Marsh McLennan to globalna firma oferująca usługi i rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, strategii biznesowych oraz kapitału ludzkiego. Jej pracownicy w Polsce korzystają obecnie z powierzchni biurowych m.in. w budynku Proximo w Warszawie (należącym do Reico), Renaissance Business Centre we Wrocławiu (Archicom) oraz budynku przy ulicy Szlak 67 w centrum Krakowa.

Podczas niedawnych negocjacji związanych z relokacją (Wrocław) oraz przedłużeniem umów najmu powierzchni biurowej (Warszawa i Kraków), firmie MMC doradzała REINA Company.