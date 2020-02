61 inwestycji, 546,9 tys. mkw. nowych biur. Tak rosły regionalne rynki w 2019 r.

Niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały Kraków (1 416 700 mkw.), Wrocław (1 188 400 mkw.) oraz Trójmiasto (838 600 mkw.).

W 2019 roku do użytkowania oddano 61 inwestycji o łącznej powierzchni biurowej wynoszącej 546 900 mkw. Najwięcej nowej podaży zostało zrealizowane w Krakowie (159 100 mkw. w 16 projektach) oraz we Wrocławiu (147 300 mkw. w 13 projektach). Największymi inwestycjami ukończonymi w tym okresie były: drugi etap Business Garden Wrocław, drugi etap Business Garden Poznań oraz budynek Alchemia IV – Neon w Trójmieście.

Na koniec 2019 roku współczynnik pustostanów oszacowany dla ośmiu głównych rynków regionalnych kształtował się na poziomie 9,6%, co daje łącznie 535 900 mkw. powierzchni biurowej dostępnej do wynajęcia od zaraz (poziom wyższy zarówno od tego w poprzednim kwartale – o 0,5 pkt. proc. jak i od wartości odnotowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku o 1,2 pkt. proc.). Najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowano we Wrocławiu (12,5%), zaś najniższy w Trójmieście – 4,9%.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) publikuje dane dotyczące rynku powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) za 2019 rok. Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers International, Cresa, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills).