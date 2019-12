7 na 10 firm planuje więcej inwestować w biurowe technologie

Aż 70 proc. przedsiębiorstw planuje w ciągu najbliższych 3 lat inwestować więcej w technologie w biurach. To wzrost o 8 p.p. w porównaniu do zeszłego roku - wynika z raportu CBRE „EMEA Occupier Survey 2019”. Dodatkowo, aż 83 proc. firm spodziewa się wzrostu znaczenia sztucznej inteligencji i robotyzacji w miejscach pracy. Eksperci CBRE zwracają uwagę, że nowe rozwiązania będą coraz bardziej dopasowane do potrzeb pracowników. Automatyczne sensory w biurach zostaną zastąpione aplikacjami do nawigacji przez użytkowników, a zarządzanie budynkiem będzie opierało się na zgłaszanych przez nich potrzebach.

– Do najważniejszych elementów, których personalizację w biurze będą zapewniały nowe technologie, należą m.in. temperatura, rodzaj oświetlenia – jego moc i kolor. Oprócz tego firmy mogą udostępniać możliwość decyzji o swoim stanowisku pracy, np. część osób lubi przez jakiś czas pracować na stojąco, co oczywiście wymaga odpowiednich mebli. Personalizacja obejmuje także dostęp do różnych kanałów komunikacji, usług, udogodnień, lokalizacji, np. bliskości znajomych osób. Jednym z ciekawszych wartości dodanych zapewnianych przez technologie jest tzw. wayfinding, czyli możliwość znajdowania dostępnych sal spotkań lub usług – mówi Mikołaj Sznajder, dyrektor działu powierzchni biurowych w CBRE.

Wzrost nakładów na nowe technologie planowany w biurach łączy się z innymi wskaźnikami, potwierdzającymi większą otwartość na takie udoskonalenia. Na przykład już 30% przedsiębiorstw zwraca na nie uwagę przy podejmowaniu decyzji o wynajmie siedziby, a jeszcze rok temu było to jedynie 16%.

Decydenci lubią elastyczność

W porównaniu do zeszłego roku dla mniejszej liczby firm kluczowe znaczenie ma koszt najmu – spadek z 91% do 86%. Podobnie jest w przypadku układu powierzchni – spadek z 54% do 51%. Duża zmiana, aż o 7 p.p. zaszła w postrzeganiu znaczenia lokalizacji i transportu. W minionym roku był to kluczowy element dla 81% firm, a teraz dla 74%. Z kolei zdecydowanie większe znaczenie mają dla najemców opcje najmu – ich znaczenie wzrosło ponad dwukrotnie, z 27% do 61%. Jak wskazują eksperci CBRE, to efekt tego, że coraz więcej firm chce mieć możliwość zawierania elastycznych umów, które w razie potrzeby umożliwią modyfikację przestrzeni, dopasowując ją do etapu na jakim jest firma. Oznacza to m.in. możliwość powiększenia lub zmniejszenia wynajmowanej powierzchni, skrócenia okresu wynajmu, renegocjacji czynszu.

Nie finanse spędzają sen z powiek przedsiębiorcom

W porównaniu do 2018 r. podwoiła się liczba firm, dla których największe wyzwanie stanowi znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – wynika z raportu CBRE „EMEA Occupier Survey 2019”. W poprzednim roku ten problem spędzał sen z powiek 17% przedsiębiorców, a obecnie jest to aż drugie tyle – 34%.

– Przełomowe technologie, niepewność ekonomiczna i wzrost kosztów to nadal kluczowe wyzwania dla pracodawców. Natomiast ponad jedna trzecia firm postrzega niedobory siły roboczej i umiejętności jako kluczowe wyzwanie strategiczne, co podwaja ubiegłoroczny wynik. Chodzi szczególnie o osoby wykwalifikowane, mające konkretne, niezbędne przedsiębiorstwom umiejętności. Między innymi dlatego pracodawcy coraz bardziej kierują swoją uwagę na nowe technologie, które pozwalają się wyróżnić na rynku pracy oraz sztuczną inteligencję - mówi Mikołaj Sznajder z CBRE.