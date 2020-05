70 tys. nowych miejsc pracy w dwa lata. Centra usług dla biznesu nie wyhamują rozwoju w Polsce

W 2022 roku zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce może wzrosnąć do ponad 400 tys., z ok. 330 tys. zatrudnionych obecnie - wynika z raportu ABSL, Deloitte, JLL i Randstad, który podsumowuje sytuację branży w 18 krajach regionu EMEA. Sektor wydaje się być odporny na skutki epidemii Covid-19 i dobrze przygotowany do zdalnego modelu pracy. Firmy nie mają problemu z wydajnością, a 42 proc. z przebadanych wciąż rekrutuje.