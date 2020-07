80 proc. projektów w portfolio Globalworth objęto modelem zarządzania właścicielskiego

- Zgodnie z naszymi zapowiedziami, liczba nieruchomości zarządzanych przez naszych property managerów systematycznie rośnie. Model zarządzania właścicielskiego, który pozwala być bliżej najemców, to jeden z najważniejszych elementów strategii naszej spółki. Od lipca do listy projektów dodajemy Rondo Business Park. To jeden z najbardziej charakterystycznych biurowców na mapie Krakowa. Wielokrotnie nagradzany kompleks biurowy jest siedzibą takich firm jak Capgemini, Crif i UPC - mówi Maciej Kamiński, Head of Property & Facility Management w Globalworth Poland

Rondo Business Park to kompleks składający się z trzech budynków o łącznej powierzchni najmu blisko 20 tys. mkw. Zlokalizowany w północnej części Krakowa, przy ul. Lublańskiej 38 oferuje ponad 450 miejsc parkingowych.

Rondo Business Park wyposażony jest w rozwiązania techniczne i udogodnienia, będące standardem dla biurowców klasy A. Konstrukcja pozwala na dowolną aranżację wnętrz, natomiast znaczne przeszklenia fasady zapewnią doskonały dostęp światła dziennego. Zaledwie 25 minut jazdy samochodem dzieli budynek od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II. Lokalizacja umożliwia również sprawny dojazd do innych części miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.