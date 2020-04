970 posiłków dziennie dla pracowników służby zdrowia od branży nieruchomości

CPI Property Group, Echo Investment, EPP, Ghelamco, Globalworth, Griffin Real Estate, HB Reavis, Immofinanz, Invesco Real Estate, Panattoni, Skanska oraz Vastint – to grupa największych firm z branży nieruchomości komercyjnych, które zjednoczyły siły i zorganizowały codzienne dostawy 970 posiłków dla pracowników 11 szpitali i placówek medycznych walczących z koronawirusem.

W firmach działających w branży nieruchomości powołano specjalne zespoły, które skoordynowały zakup i dostawę posiłków.

Obecnie pomoc trafia do 11 szpitali i placówek medycznych w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Każdego dnia trafia do nich 970 posiłków. Ich zakup i dostawa są w całości finansowane przez firmy, które zaangażowały się w akcję. Posiłki pochodzą najczęściej z kantyn, restauracji i barów, które są najemcami w budynkach zaangażowanych firm. Dzięki temu dodatkowo wspierani są także operatorzy gastronomiczni. Przez najbliższe dwa miesiące firmy nieruchomościowe dostarczą w akcji #property4heroes ponad 40 tys. posiłków. Przedstawiciele zaangażowanych firm podkreślają, że w ten sposób chcą wyrazić wdzięczność pracownikom służby zdrowia, którzy każdego dnia narażają swoje zdrowie i życie w walce z epidemią.