ABB wprowadza się do Monopolis

Monopolis to kompleks biurowy, który powstały w efekcie adaptacji zabytkowych zakładów Monopolu Wódczanego z 1902 roku, trzeciego co do wielkości zabytkowego zespołu fabrycznego w Łodzi. Projekt realizowany w centrum Łodzi, łączy w sobie funkcję biurową, usługową oraz kulturalną wraz z szeroką ofertą gastronomiczną. Budynek M1, do którego wprowadzi się ABB, to nowoczesny, postindustrialny gmach usytuowany w centralnej części kompleksu. Liczy trzy piętra naziemne oferujące ponad 7 tys. mkw. powierzchni biurowej.

- Bardzo cieszy nas fakt, że poziom wynajmu powierzchni biurowej I etapu osiągnął 100 proc. Tym bardziej, że przychodzi nam świętować ten wynik w tak doborowym gronie. Do firm Clariant i Digital New Agency dołączyła bowiem wiodąca globalna marka ABB, znana i ceniona w naszym mieście od lat - mówi Krzysztof Witkowski, prezes zarządu Virako Sp. z o.o., inwestora Monopolis.

W nowej lokalizacji znajdą się zespoły eksperckie świadczące specjalistyczne usługi dla ABB w Europie i na świecie.

- W nowym biurze realizujemy strategię ABB WorkPlace2020, zgodnie z którą przestrzeń jest otwarta dla wszystkich, bez względu na zajmowane stanowisko, i podzielona na strefy, np.: do pracy grupowej, pracy indywidualnej w ciszy, czy też relaksu. Dokonując wyboru miejsca stawialiśmy na komfort pracowników, dlatego kompleks Monopolis z jego świetną lokalizacją i bogatą ofertą usługową, od początku przyciągnął naszą uwagę - komentuje Tomasz Wolanowski, prezes zarządu ABB Sp. z o.o.

Najemcę wspierała agencja doradcza Corees Polska, stronę wynajmującego reprezentowała agencja JLL.