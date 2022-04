ABSL for Ukraine – usługi biznesowe otwierają się na uchodźców z Ukrainy

Wśród wymagań w ofertach od ABSL znajduje się znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Uchodźcy z Ukrainy szukający pracy wśród ofert od firm zrzeszonych przez „ABSL for Ukraine” nie muszą się wyróżniać konkretnym doświadczeniem.

„ABSL for Ukraine” to szansa dla uchodźców na zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Część uchodźców stara się znaleźć w Polsce zatrudnienie, często poszukując pracy w zawodach poniżej swoich kwalifikacji, mimo że wg danych Urzędu Pracy m.st. Warszawy ponad 60 proc. Ukraińców rejestrujących się jako bezrobotni deklaruje wykształcenie wyższe.

Zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami

„ABSL for Ukraine” to platforma, która m. in. gromadzi w jednym miejscu aktualne oferty pracy i staży w firmach z sektora nowoczesnych usług biznesowych, skierowana do studentów, osób bez doświadczenia z komunikatywną znajomością języka angielskiego oraz osób z doświadczeniem zawodowym w obszarze IT, finansów, rachunkowości, logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi oraz badawczo-rozwojowym.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dostępne są oferty pracy w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarnym w większości dużych miast Polski. Potencjalni kandydaci znajdą również na platformie informacje o programach wsparcia rekrutacyjnego, podnoszenia kwalifikacji i możliwości przekwalifikowania. Pracodawcy natomiast znajdą na niej praktyczne informacje o tym, w jaki sposób zatrudnić w swoich organizacjach uchodźców z Ukrainy.

– Wierzymy, że dzięki wspólnej inicjatywie „ABSL for Ukraine” wielu obywateli i obywatelek Ukrainy będzie mogło rozpocząć w naszym kraju satysfakcjonującą ścieżkę zawodową - często tożsamą lub bliską tej, którą musieli porzucić w swojej ojczyźnie. Istotnym elementem naszego programu jest wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania do pracy w sektorze – mówi Anna Berczyńska, wiceprezes ds. talentów w ABSL.

„ABSL for Ukraine” to efekt współpracy społeczności ABSL. Dzięki zaangażowaniu firm członkowskich na platformie codziennie pojawiają się nowe, ogólnodostępne oferty pracy w kolejnych firmach i miastach. Partnerem merytorycznym w kwestii wsparcia administracyjno-prawnego dla obywateli z Ukrainy poszukujących pracy a także dla pracodawców jest firma konsultingowa CRIDO.

Współpraca z uniwersytetami i urzędami miast

ABSL nawiązał również współpracę z polskimi uniwersytetami i miejskimi urzędami pracy. Partnerstwo z 20 uczelniami w kraju umożliwia dotarcie z ofertą do społeczności ukraińskich studentów. Współpraca z miejskimi urzędami pracy w największych polskich miastach t.j.: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu oraz Poznaniu, które pomagają uchodźcom w znalezieniu zatrudnienia, pozwoliło dotrzeć do szerszego odbiorcy z informacją o inicjatywie „ABSL for Ukraine” i korzyściach płynących z zatrudnienia w sektorze usług biznesowych.

Szczegółowe informacje o inicjatywie, a także informacje dla osób poszukujących pracy i organizacji, które ją oferują, znajdują się na stronie abslforukraine.absl.pl.

ABSL to Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - zrzesza ponad 220 firm, reprezentujących sektor, w którym zatrudnionych jest obecnie w Polsce ponad 355 tys. osób. Ponad 1,6 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 60 miastach.