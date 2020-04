ABSL: Home office zadomowi się jeszcze bardziej na rynku biurowym

Firmy, które już korzystały z pracy zdalnej, obecnie poszerzyły zakres jej stosowania. Są nawet takie, których biura są w stu procentach puste i cała załoga pracuje z domu.

- Natomiast dla wielu przedsiębiorstw, które do tej pory się wzbraniały lub uważały, że nie jest to rozwiązanie poprawne dla ich modelu biznesowego okazało się, że to jedyne wyjście, by kontynuować pracę. Zatem zarówno jedne jak i drugie na pewno przeanalizują w jaki sposób praca z domu, również w trybie mieszanym, niekoniecznie permanentnym, może poprawić efektywność wykorzystania powierzchni biurowej, co zapewne będzie wiązało się z redukcją wynajętej powierzchni biurowej – uważa Marcin Nowak, prezes zarządu ABSL.