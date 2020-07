ACN wprowadza się do Carbon Tower. Zajmie całe 10. piętro

Na początku sierpnia bieżącego roku, ACN przeniesie swoje biuro we Wrocławiu do biurowca Carbon Tower przy ul. Fabrycznej 6, zajmując powierzchnię ponad 1 500 m kw.

Międzynarodowy dostawca usług telekomunikacyjnych, firma ACN dołączy do grona najemców wrocławskiego projektu Cavatina Holding - Carbon Tower. Nowa siedziba polskiego oddziału zajmie całą powierzchnię 10. piętra z doskonałym widokiem na panoramę miasta.

ACN przeniesie swoje biuro we Wrocławiu do biurowca Carbon Tower przy ul. Fabrycznej 6, zajmując powierzchnię ponad 1 500 m kw. W nowym miejscu będzie pracować ponad 150 osób, a wraz z rozwojem działalności firmy w Polsce planowe są kolejne zatrudnienia. Dlatego, tak istotna była kwestia pozyskania funkcjonalnej i elastycznej przestrzeni biurowej, pozwalającej na poszerzenie zespołu.

- Niezwykle cieszymy się z wyboru biurowca Carbon Tower na siedzibę firmy ACN we Wrocławiu. Oferowana przestrzeń biurowa została zaprojektowana tak, aby spełniać najwyższe oczekiwania klienta, a zarazem zaspakajać jego indywidualne potrzeby. Decyzja o relokacji biura do naszego obiektu to wyraz zaufania ze strony Klienta i motywacja do kolejnych inwestycji na lokalnym rynku nieruchomości - mówi Klaudiusz Pomykała, dyrektor ds. komercjalizacji w Cavatina Holding.

15-kondygnacyjny budynek Carbon Tower zlokalizowany jest w sercu biznesowej dzielnicy Wrocławia i zapewnia swoim użytkownikom bezpośredni dostęp do komunikacji miejskiej. Obiekt został oddany do użytkowania w 2019 r., dostarczając tym samym ponad 19 tys. m kw. wysokiej klasy powierzchni na wrocławski rynek biurowy. Szklany biurowiec o oryginalnym kształcie bryły posiada rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów oraz liczne udogodnienia dla najemców, m.in. kantynę, przedszkole, powierzchnię coworkingową Quickwork, placówkę medyczną.

ACN wprowadzi się do nowego biura na początku sierpnia bieżącego roku. W transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza Nuvalu. Firma ACN kierowała się przede wszystkim pozyskaniem funkcjonalnej i elastycznej przestrzeni biurowej, pozwalającej na poszerzenie zespołu.

- Biurowiec Carbon Tower z pewnością spełni wszystkie wymagania nowego najemcy. Lokalizacja w zachodniej, biznesowej części Wrocławia oraz udogodnienia, takie jak przeszklone elewacje i liczne usługi w obiekcie, w tym medyczne i gastronomiczne, to atuty, które mamy nadzieję docenią pracownicy firmy. Jest nam miło, że mogliśmy doradzać ACN przy tak ważnej decyzji, jaką jest zmiana siedziby oddziału we Wrocławiu. - podkreśla Daria Dudek, Head of Wrocław Office, Nuvalu Polska.