Adecco Group i Colliers International nowymi partnerami strategicznymi ABSL

- Naszym celem jest budowanie konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki, wspierającej rozwój biznesu i inwestycji. Staramy się tworzyć do tego odpowiednie warunki, jednak, aby osiągnąć ten cel potrzebujemy partnerów, reprezentujących konkretne branże, którzy wzbogacą nasz przekaz i wzmocnią nasze działania. Obecnie intensywnie pracujemy nad definicją wyzwań i planem działań, których celem będzie zwiększenie konkurencyjności sektora nowoczesnych usług dla biznesu i pozwoli przyciągnąć jeszcze więcej inwestycji, jakie są teraz kluczowe w odbudowaniu gospodarki, dotkniętej kryzysem, spowodowanym COVID-19. - podkreśla Paweł Panczyj, Managing Director Strategy & Partnerships, ABSL.



Firma Adecco jako strategiczny partner ABSL, będzie wspierać organizację w obszarze HR, w tym trendów i analiz związanych z doradztwem personalnym i zatrudnieniem, które będzie odpowiadać na coraz bardziej zróżnicowane potrzeby firm z sektora usług.

- Wierzymy, że sektor nowoczesnych usług biznesowych, również dzięki zaangażowaniu ABSL, stał się jednym z kluczowych motorów polskiej i środkowoeuropejskiej gospodarki, trwale kształtującym rynek pracy. Pozytywny wpływ makroekonomiczny jest jednak efektem siły sektora oraz unikalnych kompetencji, które zawdzięczamy usługom biznesowym. Naszą wspólną misją będzie rozwój potencjału biznesowego i stworzenie konkurencyjnej gospodarki tworzącej nowe, wartościowe miejsca pracy. Szczególnie bliskie są nam działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji osób wchodzących na rynek pracy oraz dostępność kapitału ludzkiego - mówi Daniel Wocial, General Director and Custer Head for Poland, Czech Republic and Slovakia at The Adecco Group.



Drugim Partnerem Strategicznym został Colliers International. Wspólnie z ABSL eksperci Colliers będą wspierać firmy członkowskie w zakresie nieruchomości, w tym badań rynku, negocjacji umów najmu, strategii lokalizacji, doradztwa w zakresie tworzenia strategii środowiska pracy i zarządzania zmianą, projektowania architektonicznego, zarządzania projektami, a także nowych technologii dedykowanych powierzchni biurowej.



- Jako Colliers bardzo cieszymy się na współpracę z ABSL, szczególnie w tym bezprecedensowym czasie zmian. Z niecierpliwością czekamy na wspólne odkrywanie i badanie zarówno wyzwań, jak i możliwości. Jestem przekonana, że nasze doświadczenie, dane, nastawienie na jakość i nieszablonowe myślenie, stworzą mocne podstawy do kompleksowej i owocnej współpracy. Wykorzystamy naszą wiedzę i pasję, analizę danych oraz nowe technologie, by wraz z ABSL i firmami członkowskimi rozwijać sektor usług biznesowych w Polsce.” – mówi Monika Rajska-Wolińska, Partner Zarządzająca Colliers International w Polsce.