Adgar BIT otwiera się na lokalną społeczność i biznes

Proces tworzenia przyjaznych miejsc pracy i przestrzeni, które inspirują nas do budowania bliższych relacji musi uwzględniać dbałość o poczucie wspólnoty. Wspólnoty miejsca, wartości, zainteresowań oraz poszukiwania równowagi w obszarze życia prywatnego i zawodowego. Identyfikacja tego typu potrzeb to specjalność Adgar Poland.

- Nowoczesne biura, uwzględniające wszystkie oczekiwania najemców, ergonomiczne rozwiązania, troska o każdy element funkcjonowania firm w przestrzeniach biurowych to tylko cześć naszej oferty. Chcemy bowiem zachęcić naszych najemców i lokalną społeczność do angażowania się w ciekawe projekty kulturalne i rozrywkowe, do współorganizacji i współuczestnictwa w przedsięwzięciach, które zbliżają ludzi, budują świadomość, rozwijają horyzonty – mówi Angelika Wilk, Marketing and Business Relationship Manager w Adgar Poland - Dzięki temu, z jednej strony umożliwiamy uczestnikom naszych wydarzeń nawiązywanie relacji na zupełnie innych płaszczyznach, w atmosferze zabawy, wymiany pozytywnych emocji i tzw. dobrej energii. Z drugiej zaś nawiązywanie kontaktów biznesowych i możliwość prezentowania produktów i usług w niestandardowej formie– dodaje.

To właśnie Angelika Wilk wraz ze swoimi współpracownikami odpowiada

w głównej mierze za opracowanie ekskluzywnych projektów dla społeczności najemców, w tym również za program wydarzeń, a także imprez kulturalnych, które odbywają się w przestrzeniach Adgar Poland oraz uruchomionym w zeszłym roku amfiteatrze przy mokotowskim biurowcu Adgar BIT.

Organizowane tu wydarzenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem najemców i mieszkańców biznesowej części Mokotowa.

„Dzień Rodzinny – Pożegnanie Lata” zrealizowano we współpracy z Przedszkolem Europejskim oraz Mieszko S.A., które są jednocześnie najemcami powierzchni biurowej w Adgar BIT. Wśród atrakcji, które cieszyły się największą frekwencją i zainteresowaniem uczestników warto wspomnieć kącik sensoplastyczno-kreatywny, konkurs rodzinny, zagrodę z alpakami, teatr familijny, skręcanie baloników oraz artystyczny pokaz baniek z dymem i ogniem, malowanie buziek, występy dzieci z przedszkola, mini zawody sportowe.