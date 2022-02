Adgar kusi najemców nowym konceptem

Flexi Lease oferuje najemcy nawet 100 stanowisk pracy w ramach jednego niezależnego unitu, podczas gdy w Be Yourself standardowy moduł biurowy to 20-30 biurek. Ponadto koncept Be Yourself posiada wykończenie bardziej przypominające powierzchnię coworkingową, a Flexi Lease ma być jak tradycyjne biuro: na przykład zamiast drewnianego parkietu są tu typowe biurowe wykładziny, co jest mniej kosztownym rozwiązaniem.

Adgar planuje kolejne inwestycje



Obecnie firma wprowadza koncept Flexi Lease głównie w swoich biurowcach na Służewcu, gdzie konkurencja między ich właścicielami jest większa i wszyscy starają się wyróżnić, stwarzając najemcy dodatkowe udogodnienia.

Jak wskazują badania do 2030 r. udział elastycznych przestrzeni w całościowej ofercie powierzchni biurowej wzrośnie globalnie z obecnych 3 proc. do aż 30 proc. Trend ten jest coraz bardziej widoczny również na warszawskim rynku — czytamy na www.pb.pl