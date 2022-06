Adgar ma dwóch nowych najemców w Adgar BIT i Adgar Plaza

Do grona firm, które prowadzą działalność biznesową w biurowcu Adgar BIT, dołączyła klinika medycyny estetycznej Self Esteem Aesthetic Clinic. Po wakacjach zaś, w Adgar Plaza A, otwarte zostanie centrum rehabilitacyjne Centrum Medycznego Damiana (Medicover Group).

Adgar Poland intensywnie pracuje nad pozyskiwaniem nowych najemców do swoich warszawskich obiektów biurowych. Jeszcze przed wakacjami dopięte zostały kontrakty z dwoma najemcami z branży medycznej i kosmetycznej. Klinika estetyczna Self Esteem Asethetic Clinic zajęła 265 mkw powierzchni na parterowej kondygnacji biurowca Adgar BIT na Służewcu. We wrześniu, w Adgar Plaza A, swoje usługi uruchomi Centrum Damiana, jeden z największych w Polsce podmiotów prywatnej służby zdrowia. Spółka, w biurowcu usytuowanym przy ul. Postępu 17, wynajęła niemal 800 mkw. powierzchni użytkowej, również na parterowej kondygnacji, umożliwiającej bezproblemowe korzystanie pacjentom wymagającym pomocy rehabilitacyjnej.

Przypomnijmy, że w 2021 r. Adgar Poland zwiększył – do 11 - liczbę budynków biurowych, z których mogą korzystać warszawscy najemcy, wskutek czego całkowity metraż powierzchni biurowej wzrósł o 7 proc. Spółka aktywnie rozwija również kompleksowość swojej oferty, w tym o tzw. najem elastyczny. To efekt oczekiwań tej części najemców, którzy po zakończeniu pandemii wprowadzili hybrydowe systemy pracy, a także firm poszukujących optymalizacji w mniej tradycyjnych formach korzystania z przestrzeni do pracy.

Koncept Flexi Lease, bo o nim mowa, łączy zalety rozwiązań charakterystycznych dla powierzchni coworkingowych z potrzebą użytkowania własnej, wydzielonej przestrzeni na elastycznych warunkach najmu. Oznacza to możliwość wynajęcia gotowego, w pełni funkcjonalnego i umeblowanego biura lub przestrzeni, którą najemca może samodzielnie zaaranżować. W ramach Flexi Lease, firmy mają również do dyspozycji części wspólne – przestronne kuchnie, strefy relaksu oraz sale konferencyjne Z tego typu rozwiązań chętnie korzystają także ci najemcy, którzy oczekują na zakończenie modernizacji lub aranżacji docelowych powierzchni biurowych.

Obecność kliniki medycyny estetycznej czy centrum rehabilitacyjnego w budynku biurowym nie jest niczym zaskakującym. W ostatnich miesiącach rośnie bowiem popularność trendu mixed-use, który łączy dominującą funkcję biurową z funkcjami handlowymi i usługowymi.

Wdrażanie projektów typu mixed-use przez Adgar Poland, koresponduje z urbanistycznym trendem tzw. 15-minutowych miast.

- W ostatnim czasie zintensyfikowaliśmy działania związane z wynajęciem parterowych powierzchni – idealnych do prowadzenia tego typu działalności biznesowej. Pula dostępnych lokali skurczyła się do dwóch i wierzę, że wkrótce zajmą je najemcy z atrakcyjną ofertą. Naszym zadaniem jest bowiem nie tylko tworzenie przyjaznych przestrzeni do pracy, sprzyjających kreatywności i budowaniu pozytywnych relacji w zespołach. Mamy na uwadze również to, aby wielofunkcyjność budynków Adgar Poland ułatwiała codzienne życie pracownikom biur, wpisywała się w bardzo bliską nam ideę zachowania work-lige balance i zachęcała personel naszych najemców do powrotów do pracy stacjonarnej – mówi Monika Szelenberger, Head of Leasing & Asset Management w Adgar Poland.

Wdrażanie projektów typu mixed-use przez Adgar Poland, koresponduje z urbanistycznym trendem tzw. 15-minutowych miast. Możliwość skorzystania z usług przedszkolnych, klubów fitness, kawiarni i restauracji, czy sklepów i salonów w drodze do lub z pracy niesie same korzyści. Skracając czas dojazdu i transportu oszczędzamy nie tylko cenne minuty i pieniądze, ale również redukujemy oddziaływania na środowisko naturalne i zanieczyszczenie powietrza. O tych aspektach powinny pamiętać firmy, które obecnie rozważają wybór lub zmianę lokalizacji dla swoich biur. Tym bardziej, że według ekspertów, w wielu organizacjach toczy się ożywiona dyskusja na temat przyszłości pracy zdalnej. Jak wynika z raportu „EMEA Office Occupier Sentiment Survey” firmy CBRE, 68 proc. organizacji chce powrotu pracowników do biur i to najlepiej jeszcze w tym roku.