Adgar Poland wdraża rozwiązania przyjazne środowisku i zapewniające efektywność energetyczną we wszystkich biurowcach ze swojego portfela. Jak przebiegają inwestycje?

Adgar Poland jest inwestorem, deweloperem, właścicielem i zarządcą nieruchomości biurowych o łącznej powierzchni ponad 140 tys mkw, usytuowanych w biznesowych częściach Mokotowa, Woli, Ochoty i Centrum.

We wszystkich lokalizacjach spółka wdrożyła lub aktualnie wdraża rozwiązania zapewniające efektywność energetyczną i użytkowanie inwestycji z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Zielone inwestycje przekładają się na korzyści dla najemców, a także wszystkich mieszkańców stolicy.

Jak twierdzą przedstawiciele Adgar Poland, spółka od lat uważnie obserwuje trendy i poszukuje proekologicznych rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie w obiektach biurowych o dużej lub bardzo dużej powierzchni.

W przypadku zakupu przez spółkę gotowych budynków, decyzję inwestycyjną poprzedza wnikliwa analiza procesu projektowego, sposobu zarządzania budową oraz zastosowanych, proekologicznych technologii do jego posadowienia. Spółka dba o to, by wszystkie jej budynki były wyposażone w nowoczesne instalacje.

Głęboko wierzymy, że odpowiedzialnością dewelopera zarządzającego tak dużą powierzchnią jest troska o wdrażanie rozwiązań sprzyjających zrównoważonej środowiskowo eksploatacji, a także przemyślane optymalizowanie przestrzeni – mówi Robert Włoszek, dyrektor operacyjny w Adgar Poland.

Dbałość o wspomniane aspekty potwierdzają certyfikaty LEED GOLD, którymi oznaczona jest dziś już większość warszawskich inwestycji spółki.

Adgar Bit, mat.pras.

Energooszczędność i redukcja emisji gazów cieplarnianych

Adgar Poland realizuje ponadto pilotażowe projekty w różnych lokalizacjach, a po potwierdzeniu ich skuteczności w zakresie redukcji poboru energii, emisji gazów cieplarnianych czy oszczędności wody, opracowywane są plany wdrożeń w pozostałych budynkach w portfelu spółki.

Dziś można już potwierdzić, że Adgar Poland we wszystkich swoich inwestycjach zrealizował projekt instalacji systemu harmonogramów czasowych oraz zegarów astronomicznych, które zarządzają zużyciem energii i komfortem termicznym w zależności od dnia tygodnia oraz pory wschodu i zachodu słońca.

Rozsądne zarządzanie systemem doświetlenia w połączeniu z wymianą oświetlenia na LED, a także planowane montaże czujek ruchu w częściach wspólnych biur i garaży, przełożą się na znaczące ograniczenie poboru energii. Poprzez zastosowanie tej technologii oraz dłuższą żywotność jej składowych elementów, znacząco spadła również częstotliwość ich wymiany. Wpływa to wprost na ograniczenie ilości oddawanych do utylizacji odpadów.

W biurach Adgar Poland pracuje łącznie kilkanaście tysięcy pracowników. Mianem proekologicznej rewolucji ocenilibyśmy dokonania porównywalnej społeczności małego miasteczka, którego mieszkańcy w ciągu dwóch lat całkowicie wymieniliby systemy oświetlenia na energooszczędne, a w domach wykorzystywaliby technologię zegarów astronomicznych, doświetlających powierzchnię w zależności od pory dnia – podkreśla Michał Chodkowski, Senior Property Manager w Adgar Poland.

Dodatkowo, w części budynków wykonano montaż kontaktronów, wyłączających klimatyzację przy rozszczelnionych oknach, a także nastawników z czujnikami obecności w pomieszczeniach, które wyłączają nawiew zimnego lub podgrzanego powietrza po dłuższej nieobecności użytkownika.

Modernizacja okazała się bardzo skuteczna i Adgar Poland analizuje możliwości wdrożenia podobnych rozwiązań w innych budynkach spółki.

W tę szerszą koncepcję zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych wpisuje się również zastosowanie innowacyjnych technologii

ogrzewania i chłodzenia powierzchni biurowych w budynku Adgar Park West oraz w kompleksie Adgar Plaza.

Spółka zdecydowała o wymianie agregatów chłodu oraz wszystkich kotłów gazowych na bardziej wydajne, a także rozpoczęliśmy wymianę okien na takie, których technologia zapewnia niski współczynnik przenikania ciepła. Działania te będą kontynuowane w przyszłości. Wskaźniki ograniczenia zużycia energii elektrycznej i ogólna efektywność inwestycji to kwestie, którym będziemy się przyglądać w kolejnych miesiącach i latach – mówi Krzysztof Osek, Head of Facilities Management w Adgar Poland.

Ekologia i smart mobility

W ślad za optymalizacją energetyczną budynków, idą również inwestycje ściśle związane z ekologią. Spółka zaplanowała i będzie modernizowała system

wodnokanalizacyjny w zakupionym w 2021 roku budynku PDT Wola na bardziej ekologiczny i wydajny. To historyczny obiekt, powstały według projektu znanego architekta Michała Przerwy Tetmajera, który od 1949 roku zajmował się kompleksowym odbudowywaniem zrujnowanej, powojennej Woli. Od 1956 roku budynek służył warszawiakom jako Powszechny Dom Towarowy Wola, obecnie nadano mu nowe, biurowe funkcje.

PDT Wola, mat.pras.

Adgar Poland rozwija również ofertę dostępu do „zielonych” środków transportu. Huby Mobilności, system bezpłatnych wypożyczalni rowerów i elektrycznych hulajnóg funkcjonują dziś przy większości biurowców Adgar Poland.

W planach spółki jest również montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych w pozostałych lokalizacjach Adgar, a w części budynków trwa właśnie instalacja stacji do ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych. Tego typu innowacyjna infrastruktura komunikacyjna zachęca do używania ekologicznych środków transportu i świetnie wpisuje się w trend smart mobility nowoczesnych ośrodków miejskich.

