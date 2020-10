Adgar Plaza ponownie z certyfikacją. Biurowiec zyskał LEED Gold

W sierpniu kompleks Agdar Plaza ponownie uzyskał certyfikat LEED® green building program spełniając jego wymagania na poziomie GOLD. To już druga certyfikacja tego obiektu, wyjątkowa w skali kraju. Według danych U.S. Green Building Council zespół budynków Adgar Plaza jest pierwszym, który uzyskał certyfikat #LEED® v4.1 na poziomie Gold oraz jednym z pierwszych w Polsce, który ponownie uzyskał certyfikat LEED® dla budynków istniejących.

W obliczu kryzysu klimatycznego kwestie ochrony środowiska również w dziedzinie architektury i budownictwa nabierają kluczowego znaczenia. Wyrazem troski o środowisko staje się między innymi dążenie inwestorów i deweloperów do zdobywania ekologicznych certyfikatów. W Polsce certyfikaty posiadają 24 obiekty, w tym 8 budynków należących do Adgar Poland. Oprócz kompleksu Adgar Plaza, w Polsce ponowny certyfikat LEED® otrzymał jedynie budynek Rondo 1. Program ekologicznego budownictwa LEED® należący do U.S. Green Building Council jest wiodącym programem w zakresie projektowania, budowy, konserwacji i eksploatacji wysokowydajnych zielonych budynków.

Budynki ulokowane na warszawskim Mokotowie i należące do izraelskiego inwestora firmy Adgar Poland po raz pierwszy uzyskały certyfikat LEED GOLD® w 2015 roku. Podczas procesu recertyfikacji audytorzy brali pod uwagę m.in wodo- i energooszczędność budynków, a także poziom redukcji wytwarzanych odpadów oraz realne użycie środków chemicznych i sposoby jego zminimalizowania. Budynek Adgar Plaza One uzyskał jeszcze wyższy wynik niż podczas pierwszej certyfikacji. Za doradztwo w procesie certyfikacji LEED® odpowiadała firma JW+A | Green Building Experts.

- Stosowanie ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań to jeden z filarów działania Adgar Poland, więc ponowna certyfikacja, związana z wygaśnięciem poprzednich, była dla nas kwestią oczywistą. Chcemy, aby nasze budynki realnie przyczyniały się do ochrony środowiska, jak również odpowiadały na oczekiwania najemców. Coraz częściej pytają oni o proekologiczne rozwiązania, których dodatkową zaletą mogą być oszczędności. Priorytetem są technologie wspierające segregację i późniejszy recykling odpadów, system oszczędzania wody czy zastosowanie systemów ograniczających zużycie prądu (np. światła gaszone po godzinach pracy biura). Dla Adgar Poland bardzo ważna jest budowa funkcjonalnego środowiska wspierającego dobrostan pracowników, dlatego zdobywamy wiedzę na temat ekologicznych rozwiązań, a później promujemy ją wśród użytkowników naszych przestrzeni organizując wydarzenia takie jak np. warsztat Zero Waste.’– mówi Monika Szelenberger, Head of Leasing and Asset Management w Adgar Poland.



Świadomość ekologiczna właścicieli i najemców, stale się zwiększa i duża część z nich zdaje sobie sprawę, że praca w zielonych budynkach oznacza lepszą produktywność oraz mniejszy współczynnik absencji pracowników. Obiekt zarządzany zgodnie z wymaganiami certyfikatu LEED GOLD®, nie tylko ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne, ale i generuje znacznie niższe koszty wynikające z optymalnego wykorzystania zasobów.

