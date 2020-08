Adgar Plaza z pierwszym w Polsce Hubem Mobilności

Zadaniem powołanej w tym roku spółki celowej Huby Mobilności będzie rozpowszechnienie idei ekologicznego, zrównoważonego i współdzielonego transportu w polskich miastach. Wydzielenie specjalnych obszarów parkingowych przy nieruchomościach to coś więcej niż tylko szansa na uporządkowanie miejskich chodników.

W ramach Hubów Mobilności użytkownicy szybko i łatwo odnajdą preferowany środek transportu, a także otrzymają dostęp do specjalnych ładowarek przeznaczonych dla różnego typu pojazdów. Huby Mobilności to także bogatsza oferta transportowa w dobie pandemii – stwarza bowiem wygodną alternatywę dla przemieszczania się w warunkach dystansowania społecznego.

Większościowym udziałowcem Hubów Mobilności jest Vooom – pierwsza w Polsce platforma typu MaaS integrująca w jednej aplikacji różne pojazdy sharingowe z transportem publicznym i będąca także uniwersalnym planerem miejskich podróży, łączących różne środki transportu w ramach jednej trasy. Na czele spółki stanął Adam Jędrzejewski – założyciel Stowarzyszenia Mobilne Miasto i jeden z pierwszych w Polsce ambasadorów ekonomii współdzielenia w obszarze mobilności miejskiej, promujących pojazdy współdzielone jako alternatywę dla już istniejących rozwiązań transportowych.

– Trudno wymarzyć sobie lepszy start. Nasze premierowe wdrożenie współtworzą platforma mobilnościowa Vooom, zaangażowany w poprawę infrastruktury i transportu biznesowego Służewca inwestor Agdar Poland, wiodący operatorzy usług współdzielonego transportu, m.in. e-hulajnóg, e-skuterów i e-carsharingu oraz lokalny dostawca energii innogy. Huby Mobilności to będzie rewolucja w podejściu do podróży po mieście. Po pierwsze, dadzą one pracownikom, klientom i najemcom dostęp do efektywnej i wygodnej mobilności współdzielonej. Po drugie, w ramach jednej umowy i w jednej, atrakcyjnie zaaranżowanej przestrzeni, zagwarantują dostępność pojazdów sharingowych, uzupełniając w ten sposób tradycyjne opcje transportowe – mówi Adam Jędrzejewski, prezes Hubów Mobilności.

– Stworzenie Hubów Mobilności to naturalna konsekwencja naszej strategii rozwijania pierwszego polskiego MaaS, czyli zintegrowanej, kompleksowej i dopasowanej do potrzeb różnych grup użytkowników platformy mobilności jako usługi. Pilotażowy Hub Mobilności powstanie na warszawskim Służewcu i od razu będzie widoczny dla użytkowników naszej aplikacji. Potencjał Hubów Mobilności w Polsce to jednak setki lokalizacji w kluczowych punktach największych polskich miast oraz tysiące firm i instytucji, które na nich skorzystają – dodaje Włodzimierz Łoziński, CEO w Vooom.

1

2