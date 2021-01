Adgar Poland i Brain Embassy: 2021 rok nadal pod znakiem elastycznych rozwiązań najmu

Miniony rok był z pewnością niezwykle wymagający dla branży nieruchomości biurowych, ponieważ część najemców oraz wynajmujących musiała zredefiniować swoje potrzeby i usługi. Jak przebiegał w Adgar Poland i Brain Embassy - o tym dla PropertyNews.pl mówią Monika Kaczmarczyk, Managing Director, Brain Embassy i Monika Szelenberger, Head of Leasing and Asset Management w Adgar Poland.

Pierwszy kwartał 2020 roku pokazał, że zarówno najem powierzchni tradycyjnych jak i elastycznych znalazł się pod wpływem wysokiego popytu.

- Wraz z pojawieniem się pandemii koronawirusa rynek uległ procesowi nieuchronnych transformacji, które spowodowały, że najem elastyczny stał się dla wielu organizacji wyjściem z trudnej sytuacji. Jako pionierzy rozwoju innowacyjnych form najmu przestrzeni do pracy, byliśmy w stanie praktycznie natychmiast dostosować się do zachodzących zmian i przystąpić do rozmów z firmami i osobami, dla których coworking okazał się najlepszym możliwym miejscem do dalszego prowadzenia biznesu. Ten rok potwierdził, że podejście Grupy Adgar, skoncentrowane na tworzeniu zróżnicowanych produktów biurowych i eventowych, to właściwy kierunek. W naszym portfolio znajdują się zarówno powierzchnie przeznaczone do najmu tradycyjnego jak i elastycznego, a dzięki temu, że jesteśmy inwestorem i właścicielem budynków, możemy zręcznie kształtować stosunek tych produktów w naszym portfolio, w zależności od aktualnych potrzeb najemców - mówi Monika Kaczmarczyk, Managing Director, Brain Embassy.

Monika Kaczmarczyk, Managing Director, Brain Embassy

- Najtrudniejszym okresem w skali ostatniego roku był dla części naszego biznesu związanego z sektorem coworkingu niewątpliwie drugi kwartał, gdy ogłoszono narodową kwarantannę. Zaskoczenie oraz niepewność na wielu płaszczyznach spowodowały, że część firm zapobiegliwie złożyło natychmiast rozwiązanie umów, korzystając z zapisów o jednomiesięcznym okresie wypowiedzenia. Rzeczywistość zweryfikowała jednak realia tzw. home office i potwierdziła silną potrzebę pracy w sprzyjających warunkach, a także w ramach większej społeczności. Po pierwszej fali wypowiedzeń, otrzymaliśmy sporą pulę ich anulacji oraz deklaracji naszych stałych klientów do pozostania z nami. Niektórzy z nich zamienili swoje biura na mniejsze, inni zrezygnowali z zamykanych biur na korzyść biurka w otwartej przestrzeni, ale byli również tacy, który dobrali dodatkowe biura lub unity w BE Yourself. Zarówno ci, którzy są z nami już od dłuższego czasu jak i nowi członkowie społeczności bardzo docenili elastyczne warunki najmu. Jeśli nawet jakieś firmy z powodu trudnej sytuacji podjęły decyzję o zakończeniu współpracy, lub chwilowym zawieszeniu członkostwa to zaraz w ich miejsce pojawiały się nowe firmy - mówi Monika Kaczmarczyk. - W rezultacie zaobserwowaliśmy swojego rodzaju wymianę Brainerów. Część osób, zwłaszcza tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w poszukiwaniu oszczędności postawiła jednak na pracę z domu. Zyskaliśmy jednak zupełnie nową część społeczności – osoby zatrudnione na etat, których biura zostały zamknięte lub liczba biurek zmniejszona. Wiele z tych osób uznało, że zamiana domowego biurka na coworkingowe jest absolutnie niezbędna, aby byli w stanie skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Rok 2020, oznacza aż 173 nowych firm, a w tym ponad 530 nowych osób, które dołączyły do społeczności Brain Embassy. Co więcej, otworzyliśmy na warszawskim Mokotowie ogólnodostępny amfiteatr, który przeniósł organizacje eventów w nowy wymiar. Dzięki niemu, mogliśmy podarować zarówno naszym najemcom jak i okolicznym mieszkańcom chwilę oddechu i relaksu.

