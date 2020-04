Adgar Poland z inicjatywami dla najemców i ze wsparciem dla medyków

W czasach gwałtownych zmian, kluczowe jest zadbanie o siebie, swoich najbliższych jak i o tych, którzy walczą o lepsze jutro. Dlatego, firma Adgar Poland wychodzi z dwoma inicjatywami. Pierwsza skierowana jest do rodziców, którzy potrzebują chwili dla siebie, a jednocześnie chcą, aby ich pociechy kreatywnie spędziły czas. Druga, niemniej istotna zakłada wsparcie dla medyków, którzy na pierwszym froncie walczą ze skutkami epidemii.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że aktualnie większość firm, które mogły sobie na to pozwolić, pracuje zdalnie. Łączenie pracy i opieki nad dziećmi, nie jest łatwe i stanowi wyzwanie dla wielu osób. Inicjatywa, którą podjęliśmy, ma na celu odciążenie zapracowanych rodziców i przekazanie przestrzeni dzieciakom na odkrycie swojej artystycznej natury - mówi Angelika Rąpała, Marketing and Business Relationship Manager w Adgar Poland.

Adgar Poland, w poniedziałek 30 marca, na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, uruchomił live streaming z zajęć tanecznych dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, natomiast od środy będą prowadzone zajęcia plastyczne podczas których będą wykorzystywane materiały dostępne w każdym domu. Zajęcia zaplanowano na kilka kolejnych tygodni. Celem zajęć jest zadbanie o najmłodszych i ich rodziców, aby ci ostatni mogli chwilę odetchnąć, lub znaleźć czas na spokojną pracę czy obowiązki domowe.

Zajęcia plastyczne zaproponowane przez Adgar Poland zrealizowane zostaną we współpracy z klubem edukacyjnym Flob a Dob. Klub od 3 lat organizuje warsztaty dla dzieci na warszawskim Żoliborzu. Katalog klubu obejmuje takie zajęcia edukacyjne jak plastyka, programowanie, adaptacja przedszkolna, angielski i gordonki dla najmłodszych. Natomiast przygotowany dla dzieci w wieku 3-7 lat program "Roar Dance - Obudź w sobie Lwa" to projekt taneczno – rozwojowy. Podczas każdego spotkania dzieci przeżywają niezwykłą taneczną przygodę, która podana jest w formie opowieści. Każda lekcja zawiera 3-4 choreografie taneczne, zabawę oraz rozciąganie, ale wbrew pozorom program nie ma na celu jedynie dbałości o kondycję fizyczną oraz sprawność ruchową. Jest to również doskonałe środowisko, w którym najmłodsi pokonują własne słabości oraz wzmacniają pewność siebie.