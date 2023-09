Warszawski budynek biurowy Adgar Renaissance Tower, należący od 2022 do Adgar Poland otrzymał certyfikat LEED Platinum.

To najwyższy poziom certyfikacji, jaki można otrzymać w ramach systemu oceny budynków ekologicznych Leadership in Energy and Envirinmental Design.

Spółka potwierdza tym samym zapowiadaną w ostatnim roku realizację ambitnych planów modernizacji biurowców, należących do jej portfela.

Plany obejmują minimalizację wpływu biurowców na środowisko naturalne oraz efektywne zarządzanie energią.

Adgar Renaissance Tower zlokalizowany jest w sercu warszawskiej Woli i stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych biurowców w tej części Warszawy. Wpisuje się w urbanistyczny krajobraz Stolicy już od 2001 roku. Na przestrzeni dwóch dekad poddawany był wielu modernizacjom, szczególnie intensywnym po ubiegłorocznym przejęciu przez dewelopera i zarządcę kilkunastu budynków biurowych w Stolicy, spółkę Adgar Poland. Nowy właściciel postawił na innowacyjne rozwiązania, których zastosowanie sprzyja ochronie środowiska i redukcji poboru energii. W ciągu roku dokonano m.in. optymalizacji harmonogramu pracy dla wszystkich urządzeń w ramach dostępnej infrastruktury, który jest dostosowany do potrzeb najemców i zewnętrznych warunków atmosferycznych. W częściach wspólnych wdrożono również inteligentne systemy oświetlenia LED, które w połączeniu z czujnikami ruchu znacząco wpłynęły na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. W budynku trwa również modernizacja wind osobowych, która również wpłynie pozytywnie na energooszczędność budynku.

Adgar Renaissance Tower. Fot. Mat. pras.

- Świadomie dążymy do wdrażania rozwiązań mających na celu troskę o środowisko i implementację dobrych praktyk w zakresie zarządzania budynkiem na każdym poziomie jego funkcjonowania – począwszy od tworzenia przyjaznych przestrzeni do pracy, efektywności biznesowej najmu zarówno po stronie właściciela, jak i najemcy, redukcji zużycia energii i wody, po sprzątanie i opiekę nad otaczającą biurowiec zielenią oraz powierzchnią biologicznie czynną. Modernizacja biurowca jeszcze się nie zakończyła, ale zastosowane innowacje już dziś zostały docenione i nagrodzone najwyższą oceną systemu certyfikacji Leadership in Energy and Envirinmental Design – mówi Anna Seroczyńska-Zbrożczyk, Senior Property Manager w Adgar Poland.

Przypomnijmy, że już w 2022 roku, Adgar Poland informował o realizacji znaczących inwestycji w proekologiczne rozwiązania, którymi już została lub wkrótce będzie objęta większość warszawskich biurowców w portfelu spółki. Oprócz kluczowych obszarów racjonalnego gospodarowania zużyciem energii i wody, modernizacje dotyczą również zastosowania systemów filtracji powietrza w technologii NanoWave, która skutecznie redukuje poziom cząsteczek smogowych, w tym PM2.5 µg., szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. W przyszłości, przy szerszym zastosowaniu NanoWave w warszawskich biurowcach, wieżowcach i obiektach użyteczności publicznej, ze względu na ich łączną kubaturę, czystszym powietrzem oddychać mogliby nie tylko pracownicy biur, ale i mieszkańcy całego miasta.

Wnętrze Adgar Renaissance Tower. Fot. Mat. pras.

Najemcy biur w Adgar Renaissance Tower, poza unowocześnieniem budynku, doceniają obiekt za jego znakomitą lokalizację, obejmującą możliwość skorzystania ze wszystkich warszawskich środków komunikacji zbiorowej, w tym metra i pociągów podmiejskich, a także ścieżek rowerowych. W bezpośrednim sąsiedztwie biurowca znajdują się sklepy spożywcze, centra handlowe, przedszkola, szkoły czy przychodnie medyczne, a ich dostępność korzystnie wpływa na organizację czasu po pracy, wpisując się w urbanistyczne trendy, charakterystyczne dla nowoczesnych metropolii przyjaznych swoim mieszkańcom.

