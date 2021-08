Adgar stawia na Data Center. Pomoże nowy CIO

Awans, będący uhonorowaniem dotychczasowej pracy jest również wyraźnym sygnałem priorytetowego podejścia do realizacji strategii rozbudowy firmowej infrastruktury IT, w tym nowoczesnych Data Center, które znajdują się w niemal wszystkich budynkach biurowych Adgar Poland. Marcin Niedzielski ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży IT. Specjalizuje się w administracji sieciami, systemami informatycznymi oraz zarządzaniu projektami IT. Od ponad dekady związany jest z Adgar Poland, ale swoje kompetencje zdobywał pracując wcześniej dla takich marek, jak Diebold-Nixdorf, Inforsys S.A. czy DPD Poland. Na nowym stanowisku, Marcin Niedzielski będzie odpowiedzialny za wdrażanie i rozwój innowacyjnych projektów IT, jego wysokie kwalifikacje będą wykorzystywane również w międzynarodowych przedsięwzięciach grupy Adgar.

Najbliższe miesiące upłyną pod znakiem intensyfikacji działań związanych

z zabezpieczeniem informatycznym dwóch nowych inwestycji – warszawskich budynków biurowych przy ul. Czackiego 15/17 oraz przejętego w maju 2021 PDT Wola, przy ul. Młynarskiej 8/12.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Najważniejszym wyzwaniem, stojącym przed nowym CIO, będzie jednak rozwój usługi Data Center, której infrastruktura ma powstać we wszystkich biurowcach Adgar Poland.

- Nowoczesne systemy informatyczne, przepustowość i niezawodność sieci, szybkie i bezpieczne zarządzanie danymi to dziś kluczowe aspekty atrakcyjnej oferty wynajmu powierzchni biurowych. Chcemy, aby nasi najemcy mieli świadomość, że w Adgar Poland rozumiemy rolę informacji i przetwarzania danych we wszystkich procesach biznesowych. Stąd decyzja o rozszerzeniu naszej oferty o kompleksową infrastrukturę Data Center, gwarantującą redukcję kosztów zarządzania siecią IT po stronie najemców, skalowalność potrzeb sprzętowych oraz wysoki poziom bezpieczeństwa informacji – mówi Monika Szelenberger, Head of Leasing and Asset Management, Adgar Poland.

Z usługi Data Center będzie mogła skorzystać każda firma, nie tylko zaś te, które wynajmują powierzchnię biurową w budynkach biurowych Adgar Poland. To dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji, które mają świadomość ryzyk wynikających z konsekwencji utraty danych czy coraz powszechniejszej aktywności cyberprzestępców. Według dostępnych badań , już niemal 65 proc. polskich przedsiębiorstw potwierdza wystąpienie zdarzenia, które bezpośrednio wpłynęło na bezpieczeństwo lub integralność danych IT. Korzystanie z usług Data Center znacząco minimalizuje skalę potencjalnych zagrożeń, gwarantuje ciągłość pracy systemów IT oraz automatyzację systemów backupowych. Technologia ta umożliwia również dostęp do zasobów informatycznych z dowolnego miejsca na świecie, co może stanowić duże ułatwienie w zarządzaniu procesami biznesowymi w warunkach pandemicznych ograniczeń w pracy stacjonarnej czy zastosowaniu popularnych dziś systemów pracy hybrydowej.