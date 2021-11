Adgar Wave z powierzchnią biurową i wzorcownią dla DECORPROJECT

Marka Urządzamy pod klucz wynajęła łącznie 289 mkw. przestrzeni na parterze, która obejmuje nową wzorcownię oraz pomieszczenia biurowe na 3 piętrze.

Budynek, mieszczący si w sercu biznesowego Mokotowa, ceniony jest za nowoczesną funkcjonalność, wysoki standard oraz troskę o środowisko naturalne, potwierdzoną prestiżowym certyfikatem LEED GOLD.

Adgar Wave to biurowiec usytuowany w samym centrum biznesowej części Mokotowa, u zbiegu ulic Marynarskiej i Rzymowskiego. Charakter budynku, oprócz ergonomicznych wnętrz, podkreśla doskonała ekspozycja oraz zastosowane rozwiązania elewacyjne, które umożliwiają doświetlenie biur naturalnym światłem. Lobby, recepcje budynkowe oraz hole windowe zostały zaprojektowane przez znaną pracownię architektoniczną Medusa Group.

Nowe powierzchnie DECORPROJECT, fot. mat. prasowe

W ostatnich tygodniach Adgar Wave stał się siedzibą dla firmy DECORPROJECT, właściciela marki urzadzamypodklucz.pl, reprezentującej branżę projektowania i wykończenia wnętrz, cenioną przez środowiska architektów oraz mediów wnętrzarskich w naszym kraju.

- Wybór Adgar Wave przez firmę, która na co dzień wyznacza trendy w dziedzinie designu i aranżacji przestrzeni jest dla nas niezwykle satysfakcjonujący. Potwierdza bowiem, że nasze rozwiązania i pomysły na tworzenie przyjaznych miejsc pracy są doceniane również przez ekspertów. Cieszymy się bardzo, że marka Urządzamy pod klucz dołączyła do społeczności Adgar Poland i mamy nadzieję, że w przyszłości nie zabraknie okazji do wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów – mówi Ewelina Nuszczyńska, Leasing and Flexible Workplaces Manager w Adgar Poland.

Marka urządzamypodklucz.pl to autorski projekt Anny Sadowskiej-Wójcik, która od ponad 12 lat realizuje misję rozwoju i kreowania trendów w branży wnętrzarskiej.

Do tej pory firma urządziła ponad 2000 wnętrz w Warszawie, Krakowie i okolicach tych miast.