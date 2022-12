Adgar Poland wprowadził się do nowego biura w budynku Adgar BIT. Spółka podkreśla, że zmiana ta jest odpowiedzią na wyzwania wynikające z jej dynamicznego rozwoju i zapewni optymalne warunki pracy sukcesywnie powiększającemu się zespołowi.

Spółka Adgar Poland wprowadziła się do budynku Adgar BIT.

Zajęta powierzchnia - łącznie ponad 800 mkw - pełni jednocześnie funkcje biura pokazowego.

Zadbano w nim nie tylko o wysoki standard wykończenia i aranżację w zgodzie z najnowszymi trendami, ale również ergonomię oraz optymalną funkcjonalność w każdym elemencie codziennego użytkowania przestrzeni biurowej.

Adgar Poland może zaliczyć pierwsze trzy kwartały tego roku do bardzo udanych. Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę najmu powierzchni biurowych, zarówno w modelu tradycyjnym, jak i autorskich, elastycznych konceptów, w tym Flexi Lease i coworkingowego Brain Embassy. W sierpniu Adgar Poland sfinalizował ponadto przejęcie dwunastego budynku w Warszawie – zlokalizowanego na Woli – 15-piętrowego Renaissance Tower. Łącznie, w portfelu dewelopera jest obecnie ponad 137 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Ostatnie miesiące to czas intensywnego rozwoju naszej spółki. Zwiększamy podaż powierzchni biurowej w ofercie oraz wzmacniamy efektywność proponowanych konceptów w kontekście nowych trendów i zmieniających się oczekiwań części najemców - mówi Monika Szelenberger, Head of Leasing & Asset Management w Adgar Poland.

Monika Szelenberger, Head of Leasing & Asset Management w Adgar Poland.

- Dziś w naszych budynkach łączymy tradycyjne formy najmu z elastycznymi rozwiązaniami, których poszukują firmy stawiające na hrybrydowe systemy pracy. Sukcesywnie powiększamy również nasz zespół. Nowe biuro pozwoli wszystkim pracownikom Adgar Poland realizować zadania w komfortowych warunkach, przy okazji umożliwiając prezentację nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań przestrzennych i aranżacyjnych, które proponujemy potencjalnym klientom w naszych warszawskich biurowcach - mówi Monika Szelenberger.

Nowe biuro Adgar w artystycznym duchu

W procesie aranżacji nowego biura, spółkę wspierali jej dotychczasowi, sprawdzeni partnerzy. Za projekt architektoniczny odpowiadała Magda Kozak z Berenson Biuro, wykonanie powierzono zaś firmie MP Project, z którą Adgar Poland współpracuje od wielu lat. Pomieszczenia wyposażono w funkcjonalne meble marki Kinnarps, cenione nie tylko za ergonomię, ale i technologię produkcji przyjazną środowisku naturalnemu. W wystroju biura spółkę wsparła również galeria sztuki MAG Modern Art Gallery.

W ramach tej współpracy, w przestrzeni biurowej pojawiły się obrazy i prace plastyczne czołowych artystów młodego pokolenia. Warto wspomnieć, że biznesowe ścieżki Adgar Poland i MAG Modern Art Gallery przecięły się po raz pierwszy tuż przed wakacjami. W czerwcu zrealizowano bowiem ciekawy projekt Sztuka Kocha Design „Recykling Art”, którego głównym celem było zachęcenie do szerszego spojrzenia na wzornictwo oraz promowanie ekorozwiązań, w tym idei nadawania nowych walorów i funkcji przedmiotom, które już posiadamy.

Adgar BIT jest sześciokondygnacyjnym, kameralnym budynkiem o powierzchni 8 500 mkw., usytuowanym przy ul. Konstruktorskiej 11, w spokojnej biurowo-mieszkalnej okolicy. To zresztą miejsce dobrze znane warszawiakom – od 2020 roku działa tu jedyny na Mokotowie ogólnodostępny amfiteatr. To wyjątkowe miejsce, które świetnie wpisuje się w lokalną tkankę miejską, integrując społeczność pracowników biur i mieszkańców tutejszych apartamentowców. Obiekt służy bowiem obu tym grupom, a repertuar kulturalno-rozrywkowy przygotowywany jest we współpracy z wybranymi instytucjami kulturalnymi.

Jak informuje Adgar Poland, w budynku Adgar BIT można jeszcze wynająć biura w stanie shell&core na pierwszej (378 mkw) i drugiej (1258 mkw) kondygnacji. Dostępne są również elastyczne przestrzenie coworkingowe w koncepcie Brain Embassy.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl