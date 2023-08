ADVA Optical Networking, producent urządzeń telekomunikacyjnych, przedłużył umowę najmu ponad 5000 mkw.przestrzeni biurowej w gdyńskim kompleksie Tensor Office Park.

Firma ADVA Optical Networking w kompleksie Tensor jest obecna już od 2015 roku.

To tu mieści się jej największy oddział badawczo-rozwojowy na świecie.

Właścicielem Tensor Office Park jest czeski fundusz INVESTIKA realitní fond.

W procesie renegocjacji udział brali eksperci z firmy doradczej Colliers oraz kancelarii LegalKraft.

– Gdynia to miasto, które odpowiada korzeniom naszej firmy – wywodzącej się z Pomorza, skupiającej najlepszych polskich specjalistów w zakresie telekomunikacji. Tensor przekonał nas do siebie znakomitym położeniem oraz komfortowymi i innowacyjnymi rozwiązaniami. Nasz zespół, pomimo ciągłego rozwoju i wzrostu zatrudnienia, nadal doskonale odnajduje się w przestrzeniach kompleksu, dlatego podjęliśmy decyzję o pozostaniu tu na kolejne lata – mówi Kazimierz Miotk, Managing Director and Senior Director of R&D Cross Product Engineering, ADVA Optical Networking.

Cieszymy się, że firma ADVA Optical Networking zdecydowała się pozostać z nami na kolejne lata. Fakt, że to właśnie w Tensorze znajduje się jej największy oddział badawczo-rozwojowy, dysponujący specjalistyczną infrastrukturą, stanowi potwierdzenie, że nasz kompleks wyrożnia się innowacyjnymi rozwiązaniami, które spełniają potrzeby i oczekiwania wymagających partnerów biznesowych. Tensor Office Park znajduje się w wyjątkowym położeniu, dzięki czemu jest znakomicie skomunikowany z całą aglomeracją trójmiejską, a także portem w Gdyni. Dzięki połączeniu z sąsiednim kompleksem Łużycka Office Park, który także znajduje się w naszym portfelu, najemcy mają do dyspozycji jeszcze więcej miejsc parkingowych oraz punktów usługowych – mówi Rafał Proczek, Head of Asset Management, Investika.

– W procesie renegocjacji wspólnie z klientem udało nam się uzyskać optymalne warunki komercyjne i zabezpieczyć kluczową dla prowadzenia działalności część technologiczną wraz z rozbudową infrastruktury laboratoryjnej. Niemałe wyzwanie negocjacyjne stanowiły rosnące opłaty eksploatacyjne i koszty energii elektrycznej, jednak dzięki zaangażowaniu obu stron transkacji wypracowaliśmy satysfakconujące rozwiązania. Cieszymy się, że ADVA pozostaje w Tensorze, a tym samym innowacyjne technologie przesyłania danych wciąż będą rozwijane w Gdyni – mówi Paweł Skałba, Senior Partner, Dział Powierzchni Biurowych, Colliers.

Tensor Office Park to jeden z najnowocześniejszych kompleksów biurowych w Trójmieście. Składa się z trzech budynków klasy A o łącznej powierzchni nieco ponad 20 tys. mkw., części usługowej na parterze oraz wewnętrznych stref zielonych. Do dyspozycji najemców i gości oddano niemal 450 miejsc parkingowych, stojaki rowerowe i szatnie z prysznicami dla rowerzystów oraz stacje ładowania samochodów elektycznych. Wnętrza obiektów zostały zaprojektowane zgodnie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami proekologicznymi.

Dużym atutem kompleksu jest lokalizacja – przy ul. Łużyckiej w Gdyni Redłowo, wzdłuż której rozwija się drugie największe zagłębie biurowe w Trójmieście. Bezpośrednie sąsiedztwo Drogi Gdyńskiej i Alei Zwycięstwa zapewnia szybki dojazd do obwodnicy i sprawne poruszanie się wzdłuż głównej arterii Trójmiasta, zaś bliskość stacji Szybkiej Kolei Miejskiej i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej łatwy dostęp do środków komunikacji miejskiej.

Obecnie kompleks jest w pełni wynajęty. Za jego komercjalizację odpowiadają eksperci Colliers z Działu Powierzchni Biurowych (pion Reprezentacji Właściciela), zaś zarządzanie obiektem pozostaje w rękach specjalistów Colliers z działu Asset Services.

Lokalizacja, a także elastyczność w aranżacji przestrzeni biurowej, co w dobie pracy hybrydowej ma niemałe znaczenie, to jedne z głównych aspektów, które decydują o atrakcyjności zarówno kompleksu Tensor, jak i Łużycka Office Park. Nie dziwi więc fakt, że wszystkie nieruchomości są wynajęte niemal w 100 proc., a wielu najemców, podobnie jak ADVA Optical Networking, decyduje się na przedłużenie swoich umów najmu – podkreśla Izabela Disterheft, Dyrektorka Regionalna Colliers w Trójmieście.

Dzięki atrakcyjnej lokalizacji – w centralnej Europie, dostępowi do wykwalifikowanych pracowników, a także dużej podaży nowoczesnej powierzchni biurowej (Trójmiasto jest obecnie trzecim największym regionalnym rynkiem biurowym w Polsce) region przyciąga wiele zagranicznych firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu i nie tylko. W I połowie 2023 r. popyt na powierzchnie biurowe w Trójmieście wyniósł 68 618 mkw., co stanowiło 20,5 proc. wolumenu najmu we wszystkich miastach regionalnych.

