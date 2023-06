Adventum ma kilka akwizycji w przygotowaniu. Ofert nie brakuje. Mamy nadzieję zamknąć transakcje w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii jeszcze w tym roku - zapowiada Marcell Mihályfi, MRICS, Partner, Head of Office Asset Management Adventum Group.

Marcell Mihályfi będzie gościem organizowanej przez PTWP konferencji Property Forum w Warszawie. Tegoroczna edycja jest organizowana pod hasłem: PropertyInvestment. The power of Polish real estate market.

Adventum ma w swoim polskim portfolio głównie budynki biurowe. Tymczasem rynek biurowy to dziś trudny temat z punktu widzenia inwestorów. Czy interesują was również starsze biurowce, które wymagają np. dostosowania do standardów ESG?

Marcell Mihályfi, MRICS, Partner, Head of Office Asset Management Adventum Group: Ostatnie trzy akwizycje naszego funduszu Penta to Sky Tower we Wrocławiu, portfel parków handlowych Tesco z 18 nieruchomościami na Węgrzech i w Czechach oraz Wola Retro w Warszawie. Adventum Group od lat koncentruje się na zielonych inwestycjach na głównych rynkach CEE (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia), w których regulacje nadążają za potrzebą rentownych inwestycji zorientowanych na ESG. Preferujemy klasy aktywów, które są mniej poszukiwane przez inwestorów. W związku z tym nasza strategia zmienia się wraz z rynkiem. Aktywnie śledzimy rozwój sytuacji na rynkach finansowych. Niemniej jednak, planujemy inwestować również w ciągu najbliższych kilku lat.

Jaki jest wasz model biznesowy, czy tylko akwizycje wchodzą w grę?

Nasza baza inwestorów jest bardzo zróżnicowana i obejmuje głównie inwestorów instytucjonalnych z całej Unii Europejskiej. Po udanym przejęciu 18 parków handlowych, Adventum rozpoczęło procesy przygotowawcze i planuje w tym roku IPO spółki holdingowej portfela na Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie. Ma to być pierwszy w historii tego parkietu denominowany w euro debiut, co jest kamieniem milowym dla obu podmiotów. Tym krokiem Adventum chce zaoferować inwestorom detalicznym wyjątkową możliwość inwestycyjną, jednocześnie poszerzając swoją istniejącą ofertę produktów ukierunkowanych na instytucje.

Jesteśmy jednym z najsilniejszych graczy w segmencie handlu detalicznego na Węgrzech i w Czechach. Być może rozwiniemy naszą ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ uważamy ten segment za jeden z najlepszych pod względem stopy zwrotu, skorygowanej o ryzyko i odporność na spowolnienie gospodarcze - zapowiada Marcell Mihályfi, MRICS, Partner, Head of Office Asset Management Adventum Group.

Jak jest całkowita wartość portfela Adventum?

Przekroczyła 1 mld euro. Portfel składa się głównie z aktywów biurowych i handlowych na Węgrzech, w Polsce, Czechach i Rumunii. Siedziba Adventum znajduje się w Budapeszcie. Mamy również biura w Pradze i Warszawie. Mamy nadzieję na kontynuację naszej dynamicznej ekspansji w regionie w nadchodzących latach.

Rozumiem, że planujecie kolejne inwestycje w Polsce. Czy to będą, jak dotąd tylko biurowce, czy może retail parki?

Jesteśmy jednym z najsilniejszych graczy w segmencie handlu detalicznego na Węgrzech i w Czechach. Być może rozwiniemy naszą ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ uważamy ten segment za jeden z najlepszych pod względem stopy zwrotu skorygowanej o ryzyko i odporność na spowolnienie gospodarcze.

Dziś na polskim rynku nieruchomości komercyjnych – jak twierdzą eksperci – widoczne jest spowolnienie transakcyjne. Słyszymy, że większość inwestorów zagranicznych stosuje taktykę wyczekiwania. Adventum nie należy do tej grupy. Jak wytłumaczyć ten trend?

Adventum ma kilka transakcji w przygotowaniu, ale ich zamknięcie jest jeszcze odległe. Aktywnie analizujemy możliwości zawarcia kolejnych, a ofert nie brakuje. Utrzymanie ciągłości transakcji jest jednym z filarów strategii inwestycyjnej Adventum. Mamy nadzieję zamknąć transakcje w Polsce, na Węgrzech iw Rumunii jeszcze w tym roku.

Niektórzy twierdzą, że polski rynek nieruchomości wkroczył w okres wyprzedaży nieruchomości, które znalazły się w trudnej sytuacji. Czy rzeczywiście?

Nie widzimy jeszcze wielu zagrożonych aktywów. Na razie nie obserwuje się również recesji spowodowanej zwolnieniami i refinansowaniem. Jednak recesja jest bardzo prawdopodobna i oczekuje się, że większość gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej prawdopodobnie spowolni w 2023 r. ze względu na wysokie stopy procentowe i ogólne otoczenie makroekonomiczne połączone z różnymi szokami zewnętrznymi.

Wierzymy, że dla inwestorów posiadających wystarczającą płynność rok 2023 może być świetnym momentem na zakup aktywów o wyższej stopie zwrotu, z silnym kowenantem i solidnymi priorytetami w zakresie przepływów pieniężnych dla każdej inwestycji, jeśli rentowność i inflacja nie ulegną szybkiej normalizacji.

Z jakimi przeszkodami i zagrożeniami musi się dziś liczyć inwestor zagraniczny w Polsce?

Inflacja w czwartym kwartale 2022 r. zaskoczyła mocno na plus, wywołując konkurencję między lokalnymi bankami centralnymi o wyższe stopy procentowe. W tym czasie Węgry osiągnęły najwyższy poziom 18 proc. Można było zatem założyć, że trajektoria wzrostu spowolni w regionie, zwłaszcza na Węgrzech, chociaż transmisja monetarna wymaga czasu.

Niemniej jednak sprowadzenie inflacji do normalnego, zrównoważonego poziomu jest niezbędne dla tych gospodarek, w przeciwnym razie cała gospodarka i sektor aktywów nieruchomościowych będą miały trudności z finansowaniem w przyszłości z powodu gwałtownego wzrostu inflacji.

