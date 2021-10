AFI Europe kupuje część projektu Bohema

AFI Europe kupiło etapu D, E i F inwestycji Bohema - Strefa Praga od Okam Capital.

Pomimo transakcji ta część inwestycji będzie także realizowana przez OKAM i współpracujących z nią podwykonawców.

Sprzedaż AFI Europe etapów D, E i F nie wpłynie na kształt i charakter kompleksu BOHEMA – Strefa Praga, która zgodnie z projektem po zakończeniu budowy będzie stanowić przestrzeń mieszkalną, handlową, biurową oraz rozrywkowo-kulturową.

- Wszystko to, co sobie założyliśmy, rozpoczynając nową historię tego ważnego do życia miejsca na warszawskiej Pradze zostanie utrzymane. BOHEMA – Strefa Praga będzie przez nas dalej prowadzona i sfinalizowana, przy zachowaniu zakładanego charakteru całego kompleksu i przeznaczania poszczególnych budynków, w tym uwzględniając rewitalizację historycznych budynków – zaznacza Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Serce BOHEMY, czyli plac wokół komina, zostanie również zrealizowany zgodnie z założeniami projektowymi. Znajdą się na nim restauracje i bary, część kulturowa czy strefa dla rodzin z dziećmi - będzie tam zatem przestrzeń na relaks, życie towarzyskie czy zabawę z dziećmi. Zakładana rewitalizacja wszystkich 13 historycznych budynków po byłej fabryce kosmetyków będzie nadal kontynuowana.

OKAM, w imieniu AFI Europe, będzie wciąż działał jako deweloper, realizując i nadzorując całość inwestycji, przy zaangażowaniu m.in. dotychczasowych partnerów, w tym generalnych wykonawców czy firmy architektonicznej. Po zakończeniu prac i oddaniu budynków do użytkowania, powierzchnie handlowo-usługowe, biurowe i mieszkaniowe, które powstaną w BOHEMIE w ramach kolejnych etapów, będą długoterminowo wynajmowane przez AFI Europe.