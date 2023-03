Czym jest Towarowa 22 dla AFI?

Michał Stępień: Towarowa 22 zdecydowanie jest dla nas potężnym wyzwaniem, nie mniej jednak jest to projekt, który odpowiada naszym ambicjom i planom. Dzięki T22 AFI Europe zdobędzie mocną pozycję na polskim rynku nieruchomości. Jestem przekonany, że projekt doskonale wpisze się w krajobraz Warszawy i w przyszłości odzwierciedli skalę działalności AFI.

Do tej pory realizowaliśmy mniejsze projekty: Osiedle Europejskie w Krakowie, Wilanów One czy Złota 83 w Warszawie, ale to właśnie T22 ma być naszym nowym otwarciem na polskim rynku - mówi dla PropertyNews.pl Michał Stępień.