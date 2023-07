Nowoczesny kampus biurowy The Park Warsaw poszerza listę najemców. Do ich grona dołączyła agencja reklamowa ABC4Brands.

ABC4Brands zajmie ponad 500 mkw. powierzchni w budynku B1.

To pierwsza tego typu firma z branży kreatywnej.

Firma wynajmie przestrzeń biurową w warszawskim kompleksie zarządzanym przez White Star Real Estate.

ABC4Brands to polska agencja marketingowa, która od 25 lat zdobywa uznanie branży reklamowej. Wraz z rozwojem marki, firma zdecydowała się przenieść swoje biuro do kompleksu The Park Warsaw, gdzie zajmie ponad 500 mkw. powierzchni.

The Park Warsaw. Fot. Mat. pras.

The Park Warsaw to nie tylko nowoczesny kompleks biurowy, to także inspirująca przestrzeń, która pobudza wyobraźnię i motywuje do działania. Dzięki profesjonalnej obsłudze i elastyczności White Star Real Estate znaleźliśmy tu idealne miejsce dla naszej firmy. Jestem przekonany, że The Park Warsaw będzie sprzyjał naszej kreatywności i efektywności, a także wesprze rozwój naszej agencji i wzmocni jej pozycję na rynku – mówi Tomasz Frątczak, CEO ABC4Brands.

Przeniesienie biura ABC4Brands do The Park Warsaw zaplanowane jest na IV kwartał 2023 roku.

Powitanie w gronie najemców agencji kreatywnej ABC4Brands to kolejny ważny krok również w rozwoju naszego nowoczesnego kampusu biurowego. ABC4Brands jest bowiem pierwszą firmą z branży reklamowej, która wybrała The Park Warsaw na swoją przestrzeń biurową. Jesteśmy pewni, że współpraca przyniesie wzajemne korzyści i razem będziemy tworzyć innowacyjne środowisko biznesowe nie tylko w zakresie employer brandingu – mówi Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.

The Park Warsaw to nowoczesny kampus biurowy. Fot. Mat. pras.

The Park Warsaw to nowoczesny kampus biurowy zlokalizowany na warszawskich Włochach. Inwestycja docelowo będzie się składać z 12 budynków biurowych klasy A. Unikatowa architektura otoczona bujną zielenią oraz liczne udogodnienia sprzyjają tworzeniu komfortowych warunków pracy. Kompleks zarządzany przez White Star Real Estate został zrealizowany zgodnie ze strategią zarządcy, której głównym założeniem jest najwyższej jakości budownictwo i projektowanie zgodne z certyfikacją BREEAM.

The Park Warsaw. Fot. Mat. pras.

