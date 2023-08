Agencja Rozwoju Pomorza wybuduje biurowiec. Inwestycja powstanie w Letnicy przy ulicy Suchej 12. Koszt projektu szacuje się na około 90 do 100 mln zł, a termin zakończenia budowy na I lub II kwartał 2027 roku.

Agencja Rozwoju Pomorza wybuduje biurowiec na własne potrzeby.

Inwestycja powstanie przy ulicy Suchej 12 w Letnicy.

Budowa inwestycji ma zakończyć się w 2027 roku.

Agencja Rozwoju Pomorza planuje budowę obiektu biurowo-usługowego. Budynek powstanie z myślą o potrzebach Agencji. Dzięki niemu główne agencje samorządowe przeznaczone do obsługi przedsiębiorców rozpoczną pracę pod jednym adresem.

- Obecnie wiele spółek i jednostek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wynajmuje swoje biura od podmiotów zewnętrznych lub też ma siedzibę w starych budynkach, których często nie opłaca się nawet remontować. W podobnej sytuacji jest Agencja Rozwoju Pomorza, spółka należąca do UMWP. Decydując się na budowę biurowca UMWP musi zainwestować tylko raz. Opłacalne jest też wykorzystanie działek, które należą do urzędu. Dlatego zapadła decyzja by biurowiec powstał na ul. Suchej 12 - napisano w komunikacie.

Budynek powstanie na dwóch działkach, które łącznie liczą 6 887 mkw. powierzchni. Aktualnie mieści się tam budynek, który jest siedzibą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych. Zabudowania ulegną rozbiórce, aby mogła powstać nowa inwestycja.

Miejsce przyszłej inwestycji. fot. Letnica office.pl

Aktualnie trwają prace projektowe nowego budynku. Została już wybrana wizualizacja przyszłego biurowca, na podstawie której zostanie przygotowany projekt budowlany i opracowana kompletna dokumentacja techniczna. Projekt inwestycji przygotuje firma architektoniczna TPF.

Planowana powierzchnia użytkowa biurowca to około 9200 metrów kwadratowych. Zaprojektowana jest 1 kondygnacja podziemna na potrzeby parkingu i 5 kondygnacji naziemnych. Budynek ma być zasilany również w technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii typu panele fotowoltaiczne.

Terminy kolejnych etapów inwestycji:

III/IV kwartał 2024 - zakończenie kompletnej dokumentacji technicznej

I/II kwartał 2025 - zorganizowanie finansowania ARP na realizację inwestycji oraz wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji wraz z podpisaniem umowy.

I/II kwartał 2027 roku - oddanie budynku do użytku. Budowa powinna trwać ok. dwóch lat.

Część obiektu ma zostać udostępniona komercyjnym najemcom, głównie usługodawcom.

