Air Zone wchodzi do Adgar Park West

Podczas treningów oferowanych przez AIR ZONE, wykorzystywane jest zjawisko hipoksji, polegające na czasowym niedoborze tlenu w tkankach w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Taką technikę chętnie wykorzystują sportowcy, chcący poprawić swoją wydolność w warunkach wysokogórskich, bez potrzeby wyjazdu w góry. Teraz, system opracowany przez polskich naukowców oraz inżynierów, dostępny jest również dla mieszkańców Warszawy i okolic. Centrum składa się z 5 indywidualnych pomieszczeń oraz 1 sali grupowej, w których można zaprogramować indywidualne warunki tlenowe. AIR ZONE oferuje możliwość zakupu wejść w formie indywidualnych wejściówek, sesji kolarskich z dostępem do najlepszego sprzętu na rynku marki Wahoo oraz TV z aplikacją ZWIFT, sesje z własnym trenerem personalnym, spotkania z fizjologiem sportu oraz szkolenia trenerów personalnych.

,- Sportowy duch w Adgar Poland obecny jest już od bardzo dawna. Organizujemy wiele inicjatyw sportowych, które pomagają nam, naszym najemcom oraz okolicznym mieszkańcom zadbać o zdrowie i jakość życia. W murach Adgar Park West prężnie działa np. grupa biegowa, dzięki której poznaliśmy pomysłodawcę i właściciela AIR ZONE. Od samego początku pomysł trenowania w warunkach wysokogórskich wydał nam się szalenie interesujący. Tym chętniej przyjęliśmy AIR ZONE pod swój dach i ogromną radość sprawia nam obserwowanie, jak ta inicjatywa się rozwija oraz przyczynia do poprawy kondycji mieszkańców stolicy.’ - mówi Monika Szelenberger, Head of Leasing and Asset Management, Adgar Poland.

Regularne treningi w warunkach hipoksji mają liczne właściwości prozdrowotne oraz wpływają na wydolność, siłę i wytrzymałość niezbędną do zdobywania najwyższych szczytów – nie tylko tych górskich.

- AIR ZONE to odpowiedź na potrzeby wszystkich tych, którzy pragną budować swoją wytrzymałość w warunkach przypominających te występujące w górach. Nasze centrum spełnia potrzeby profesjonalnych sportowców takich jak: Adam Kszczot, Joanna Dorociak czy Robin Rogalski, którzy przygotowują się do zawodów sportowych w AIR ZONE Warszawa jak i tych, którzy trenują rekreacyjnie, chcąc spalić tkankę tłuszczową, polepszyć swoją wydolność i zwiększyć siłę. Trening w warunkach hipoksji pobudza również układ trawienia i zwiększa ogólną odporność organizmu. Ten rodzaj treningu szczególnie polecamy chcącym poprawić wydolność wytrzymałość organizmu, trenerom personalnym, chcących wybić się ponad konkurencję, profesjonalnym sportowcom, a także wszystkim tym, którzy chcą wejść na nowy poziom treningów. – mówi Robert Leszczyński, prezes AIRSPORT Sp z o. o. - właściciel marki AIR ZONE.

Trening w AIR ZONE to świetna alternatywa dla dalekich, górskich wyjazdów, szczególnie w tak dynamicznej sytuacji, która jest skutkiem ubocznym pandemii. Trening w centrum jest zupełnie bezpieczny, a załoga AIR ZONE dba o to, aby wszystkie normy reżimu sanitarnego zostały utrzymane.