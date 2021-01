AirBike już w biurowcu w Piasecznie

Od stycznia klienci Parku POINT.44 mogą korzystać z usług AirBike. Nowo otwarty salon zajmuje blisko 800 mkw. powierzchni handlowej na parterze i I piętrze budynku.

Na parterze budynku na 150 mkw. ulokowaliśmy serwis rowerowy na osiem stanowisk oraz myjnię dla rowerów. Na piętrze znajduje się salon rowerowy oraz dwa studia BG Fit, w których dopasowujemy maszyny do właścicieli tak, by pozwalały im na uzyskanie lepszych osiągów podczas jazdy. Na piętrze znajduje się również nasze biuro i profesjonalne studio nagraniowe, w którym realizujemy filmy na nasze kanały w mediach społecznościowych – mówi Mikołaj Pytel, CEO AirBike.

Klienci nowego salonu AirBike mogą kupić w nim m.in. rowery i akcesoria marek Specialized, Trek, Pinarello i wielu innych. Unikalną ofertą jest możliwość pozostawienia swojego roweru w rozliczeniu za kolejny – nowy lub używany.

Salon oferuje pełen zakres usług serwisowych, usługi bike fittingu, czy profesjonalnego przygotowania sprzętu do zawodów. Na miejscu działa też wypożyczalnia rowerów, trenażerów i walizek na rowery.

POINT 44 to trzypiętrowy budynek handlowo-usługowo-biurowy klasy A ulokowany przy ulicy Puławskiej 44D w Piasecznie. Obiekt wybudowany przez Real Management S.A. został oddany do użytkowania w marcu 2020 r. W budynku mieści się już największy, bo zajmujący 3000 mkw., salon motocyklowy Liberty Motors w Europie, Total Fitness oraz biuro firmy Ltec Sp. z o.o. Na swojego najemcę czekają dwa lokale: 300 mkw. znajdujący się na parterze z witrynami od strony ulicy Puławskiej oraz lokal gastronomiczny z Drive thru o powierzchni 220 kw. mieszczący się w oddzielnym budynku.

POINT 44 oferuje łącznie ponad 5700 mkw. powierzchni najmu. Budynek cechuje elegancka i nowoczesna architektura, bezpośrednia ekspozycja oraz dostęp z ulicy Puławskiej. Takie położenie budynku pozwala na szybki oraz wygodny dojazd samochodem zarówno z Piaseczna, jak i Warszawy. Na terenie inwestycji znajdują się dwa parkingi naziemne o łącznej liczbie miejsc postojowych 67 dla klientów, kurierów i dostawców oraz parking podziemnym, w którym zapewniono 82 miejsca postojowe dla Najemców.