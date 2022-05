Airbnb zmienia plany wobec miejsc pracy. Mniej biur, więcej podróży

Powrót do biur to coraz bardziej realny scenariusz dla wielu pracodawców, ale nie dla Airbnb. Koncern postanowił w 100 procentach zmienić swoje podejście do miejsc pracy i formuły przestrzeni biurowej.

Pracownicy Airbnb wciąż mogą pracować zdalnie.

Władze spółki zaznaczyły, że proces powrotu do biur będzie poprzedzony zmianami w podejściu do przestrzeni biurowej.

Jak przekonuje współzałożyciel i dyrektor generalny Airbnb Brian Chesky, biuro, jakie znamy jest „przestarzałą” formuła miejsca pracy i „anachronizmem z epoki przedcyfrowej". Szef koncernu powiedział dla Wall Street Journal, że firma w 100 proc. planuje przeprojektować swoje przestrzenie do pracy, choć jednocześnie przyznał, że nie wie dokładnie, jak mają one wyglądać. Jak wyjaśniał, "biuro przyszłości w ogóle nie powinno przypominać biura przeszłości, bo świat się zmienia"

W styczniu br. dyrektor generalny i współzałożyciel Airbnb, Brian Chesky, również korzysta z Airbnb. fot. Airbnb

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jedną ze zmian, które przewiduje Airbnb, jest upadek koncepcji otwartego biura i wiecznie zajętych sal konferencyjnych - informuje cnn.com. Dodatkowo, dzięki nowej elastycznej polityce pracy, firma chce, by pracownicy spotykali się osobiście przez około tydzień co kwartał, „aby upewnić się, że istnieje kontakt międzyludzki”.

Airbnb: Podróże zamiast biura?

Przejście na pracę zdalną oznacza również, że firma będzie wydawać mniej na powierzchnię biurową, co oznacza zmniejszenie metrażu biur.

Jak wyjaśniał Brian Chesky, Airbnb będzie mieć znacznie mniejszą powierzchnię biurową, ale prawdopodobnie wyda trochę więcej na różnego rodzaju wyjazdy w ramach tzw. „travel entertainment” - po ty, by gromadzić i integrować ludzi.



We wstępnych planach jest również ograniczenie liczby spotkań biznesowych, które można przeprowadzać zdalnie.



Na chwilę obecną Airbnb dopuszcza pracę z dowolnego miejsca, a od września pracownicy mogą również wybrać pracę w ponad 170 krajów przez maksymalnie 90 dni rocznie w każdej lokalizacji.

Praca na elastycznych warunkach

Kierunek zmian odpowiada aktualnym trendom widocznym wśród klientów platformy, która przekroczyła w pierwszym kwartale 2022 r. 100 mln zarezerwowanych noclegów, co jest rekordowym wynikiem w skali trzech miesięcy. Przychody w wysokości 1,5 mld dolarów w I kwartale br. były o ponad 70 proc. wyższe niż poziomy sprzed pandemii (w I kwartale 2019 r.).

Jak wskazał szef koncernu jedna piąta biznesu to rezerwacje długoterminowe - od osób pracujących zdalnie i przebywających dłużej niż miesiąc pod danym adresem.

Szef również korzysta z Airbnb

W styczniu Brian Chesky, ogłosił, że on również będzie mieszkał na Airbnb. Szef koncernu będzie co kilka tygodni podróżować do różnych miast i wracać do San Francisco w taki sam sposób, jak robi to wiele innych osób pracujących zdalnie. W ten sposób szef koncernu pomaga ulepszyć projekt platformy.