Airtech Business Park z kolejnym najemcą z sektora publicznego

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 24 lip 2020 14:30

Kameralny kompleks biurowy Airtech Business Park oferuje łącznie około 28 tys. mkw. powierzchni. Do grona jego najemców dołączyło właśnie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. To już to kolejny podmiot publiczny, który zdecydował się przenieść siedzibę do zespołu biurowego.