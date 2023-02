Wrocławski rynek biurowy miniony rok może zaliczyć do udanych zarówno pod względem aktywności deweloperów, jak i najemców.

We Wrocławiu w budowie znajduje się ponad 154 000 mkw. powierzchni biurowej.

Jest to największym wolumenem ze wszystkich rynków regionalnych.

Czynsze wywoławcze we Wrocławiu na koniec 2022 roku wahały się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za mkw. miesięcznie.

W 2022 roku we Wrocławiu ukończono 7 inwestycji, które powiększyły zasoby rynku biurowego o ponad 65 700 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Nowa podaż stanowiła 16 proc. całkowitego wolumenu powierzchni oddanej do użytku w ubiegłym roku w miastach regionalnych. Dostarczona powierzchnia była wynikiem ponad trzykrotnie wyższym w porównaniu do 2021 roku, ale już w odniesieniu do średniorocznej podaży z ostatnich 5 lat, wynoszącej ponad 87 000 mkw., była niższa. Na koniec 2022 roku zasoby biurowe wyniosły blisko 1,33 mln mkw. i utrzymały pozycję wicelidera, po zajmującym pierwsze miejsce Krakowie, pod względem wielkości wśród rynków regionalnych. Największymi projektami biurowymi, które zostały oddane do użytku w minionym roku były MidPoint 71 (36 200 mkw., Echo Investment) oraz Quorum Office Park D (16 200 mkw., Cavatina Holding).

Wrocław, dzięki bogatemu w znakomitych specjalistów zapleczu i bogatej ofercie edukacyjnej, przoduje w wielu kluczowych rankingach, m.in. zajął pierwsze miejsce w rankingu fDi Intelligence dla średnich europejskich miast w kategorii – Przyjazność dla biznesu. Szeroka oferta powierzchni biurowej zapewnia rozwój firmom, które chętnie wybierają stolicę Dolnego Śląska. W tym kontekście optymistycznie wygląda również aktywność deweloperów. Według szacunków, na koniec 2022 roku w budowie pozostawało prawie 154 500 mkw. powierzchni biurowej, co było najwyższym wynikiem wśród wszystkich miast regionalnych. Jeżeli uda się planowo ukończyć inwestycje, to 65 proc. realizowanej powierzchni trafi na wrocławski rynek biurowy jeszcze w tym roku – wyjaśnia Anna Patrzyk-Sperzyńska, Associate Director w Knight Frank.

Inwestycjami na etapie budowy są Ininity (22 000 mkw., Avestus Real Estate, Tristan Capital) oraz centrum Południe III (20 000 mkw., Skanska Property Poland).

Zainteresowanie najemców powierzchnią biurową we Wrocławiu widoczne było już od początku 2022 roku. W minionym roku podpisali oni umowy najmu na ponad 137 200 mkw., co stanowiło 22 proc. powierzchni wynajętej w miastach regionalnych i jednocześnie było drugim najwyższym wynikiem wśród regionalnych destynacji biznesowych. W porównaniu do 2021 roku, popyt utrzymał się na analogicznym poziomie i był zbliżony do średniego wolumenu z ostatnich 5 lat, wynoszącego 137 700 mkw. – dodaje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Blisko połowę (49 proc., ponad 67 500 mkw.) wolumenu transakcji najmu zawartych w 2022 roku stanowiły nowe umowę. Renegocjacje również miały w całość bardzo duży udział, bo aż 44 proc. Z kolei ekspansje wyniosły zaledwie 7 proc.

Czynsze wywoławcze we Wrocławiu na koniec 2022 roku wahały się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za mkw. miesięcznie i w niektórych budynkach uległy delikatnemu wzrostowi. Utrzymująca się wciąż bardzo wysoka dostępność powierzchni biurowej może zachęcać najemców do podejmowania renegocjacji stawek czynszu i pakietów zachęt. Z drugiej strony, wysokie koszty budowy, a także wzrost kosztów obsługi kredytów budowlanych może skutecznie zahamować możliwości negocjacyjne inwestorów, zwłaszcza w nowych budynkach. Wciąż zauważalny jest wzrost stawek opłat eksploatacyjnych z uwagi na postępujący wzrost cen usług oraz mediów, które na koniec grudnia 2022 roku kształtowały się w przedziale od 16,00 do 25,00 PLN/mkw./miesiąc.

