Aktywny kwartał we Wrocławiu na rynku biur

Sukcesywnie oddawana nowa podaż systematycznie poszerza biurową ofertę we Wrocławiu. Knight Frank podkreśla, że ze względu na szeroką bazę uczelni wyższych gwarantujących dostęp do wykształconych pracowników Wrocław jest atrakcyjnym wyborem dla centrów BPO/SSC oraz firm planujących wejście na polski rynek.

Doradca Knight Frank przekonuje, że atrakcyjność Wrocławia potwierdzają wyniki minionego kwartału i największa na rynkach regionalnych aktywność najemców.

W I kwartale 2022 roku oddano do użytku jeden projekt MidPoint 71 (Echo Investment), dzięki czemu zasoby nowoczesnej powierzchni powiększyły się o 36 tys. mkw. i wyniosły 1,28 mln mkw. Tym samym Wrocław utrzymał pozycję wicelidera na rynkach regionalnych.

- Jeżeli deweloperzy dotrzymają terminów, wrocławski rynek biurowy do końca roku powiększy się o ponad 90 tys. mkw. W budowie bowiem znajduje się blisko 117 tys. mkw. powierzchni biurowej, z czego 80 proc. powinno zostać ukończone do końca roku – dodaje Anna Patrzyk-Sperzyńska, Associate Director, Knight Frank.

Największymi inwestycjami pozostającymi w budowie są Centrum Południe II (20 tys. mkw., Skanska) oraz Infinity (22 tys. mkw., Avestus Real Estate).

– Pozytywnym sygnałem zaobserwowanym w I kwartale 2022 roku w stolicy Dolnego Śląska jest wysoka aktywność najemców, której wynik był najlepszy spośród wszystkich miast regionalnych. Wolumen transakcji wyniósł 38,4 tys. mkw., co było wzrostem o 85 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Struktura umów najmu również wysyła pozytywny sygnał. Największy udział, ponad 84 proc, stanowiły nowe umowy (z czego umowy pre-let to 15 prc.), zaś renegocjacje odpowiadały za 13 proc. wolumenu transakcji – komentuje Katarzyna Bojar, Junior Consultant w dziale Badań Rynku Knight Frank.

Współczynnik pustostanów we Wrocławiu jest jednym z wyższych notowanych w miastach regionalnych. Jednakże, dzięki wysokiemu popytowi obniżył się o 0,9 pp. kw./kw. i wyniósł 15,8 proc., ale wciąż jest to poziom wyższy o 1,6 pp. w porównaniu z analogicznym kwartałem w 2021 roku.

Czynsze wywoławcze w Wrocławiu na koniec marca 2022 roku wahały się od 10,00 euro do 16,00 euro za mkw. miesięcznie.